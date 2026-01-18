«Ahí tienen su orina»: Marcha en Arica exige catástrofe ambiental para salvar el Lago Chungará

Organizaciones sociales marcharon en Arica para exigir la declaración de zona de catástrofe ambiental en el Lago Chungará

Diversas organizaciones sociales, colectivos medioambientales y agrupaciones ciudadanas se movilizaron este viernes en Arica para exigir medidas urgentes que permitan salvar el ecosistema del Lago Chungará, uno de los cuerpos de agua de mayor valor ecológico del país y reconocido a nivel mundial por su biodiversidad única.

La convocatoria reunió a más de 20 personas en las gradas de la Catedral San Marcos, desde donde se realizó un llamado abierto a la comunidad para sumarse a una demanda que, según los organizadores, “nos involucra a todas y todos”. El eje central de la movilización fue solicitar formalmente la declaración de zona de catástrofe ambiental en el Lago Chungará, con el objetivo de habilitar acciones más eficaces, concretas y urgentes por parte del Estado.

Las agrupaciones advirtieron que la situación ambiental en el altiplano ha alcanzado niveles críticos. Entre los hechos más graves se encuentra el derrame de más de 25 mil litros de aceite de soya en el Lago Chungará, episodio que dejó en evidencia la fragilidad del ecosistema y la falta de protocolos de prevención y respuesta ante emergencias ambientales en la zona. A ello se suman los constantes volcamientos de camiones provenientes de Bolivia en la Ruta 11-CH, los cuales han provocado contaminación del suelo y del agua, así como la muerte de microbiota en los bofedales, esenciales para el equilibrio ecológico del territorio.

“El Lago Chungará no es solo un atractivo turístico. Es un ecosistema único en el mundo, hogar de especies en peligro de extinción y un reservorio natural fundamental para el altiplano. Su deterioro es una alerta sobre el modelo de desarrollo que estamos permitiendo”, señalaron voceros de la movilización.

“Ahí tienen su orina”

La marcha se dirigió hacia la Delegación Presidencial para entregar una carta y conversar con el delegado. Posteriormente, se dirigieron hacia el Puerto de Arica, en la zona donde aparcan los camiones bolivianos.

En ese lugar, se realizó un acto performático frente al Terminal Portuario de Arica, denominado “Ahí tienen su orina”, en el que se arrojaron al suelo decenas de botellas que simulaban contener orina.

La intervención buscó visibilizar una práctica habitual en las rutas altiplánicas: el abandono de desechos y envases plásticos con residuos humanos en las orillas de los caminos, una forma más de contaminación silenciosa y persistente.

Asimismo, las organizaciones exigieron la revisión del Tratado de 1904, argumentando que las actuales condiciones de tránsito internacional no responden a estándares ambientales ni de seguridad acordes al siglo XXI. “Hay derrames de combustibles, aguas contaminadas y accidentes frecuentes en la Ruta 11-CH. No podemos seguir operando bajo un tratado de más de 120 años sin adecuaciones que protejan a las personas y al medioambiente”, enfatizaron.

Finalmente, los convocantes advirtieron que el daño al ecosistema del Lago Chungará no solo impacta en el presente, sino que compromete el futuro ambiental de la región y del país. “La forma en que enfrentemos esta crisis será una señal clara de cómo estamos abordando el cuidado del planeta que habitamos”, concluyeron.

Salvemos Chungará es un colectivo que agrupa a las siguientes organizaciones: