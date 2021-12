Alcalde de Sao Paulo: no hay necesidad de tomar ahora la decisión sobre suspensión del carnaval

Brasil no exigirá pasaporte de vacunación



No inmunizados contra la Covid-19 harán cuarentena de 5 días al llegar al país por avión, determinó el gobierno nacional. Todos deben presentar prueba PCR realizada hasta 72 horas antes del viaje. Vacunados no necesitan hacer cuarentena. pic.twitter.com/qKKO2RNbio