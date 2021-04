Alejandra Matus por carta de las FFAA contra La Red: “Cuando una persona opina con una metralleta en la mano, no está opinando, está amenazando”

Las periodistas Alejandra Matus y Mónica González analizaron la carta emanada por el Ejército en contra de la emisión del programa humorístico “Políticamente Incorrecto” de La Red, en donde se realizó una parodia de un General del Ejército. El análisis se llevó a cabo en otro programa del mismo canal, “Mentiras Verdaderas”, conducido por el periodista Eduardo Fuentes.

Allí, Matus ahondó en el acto deliberativo que significó la carta, el que la actual constitución no permite a las FFAA, y al apoyo del gobierno al alto mando militar, considerándolo como un hecho grave y que es una amenaza a la democracia:

“En el sistema democrático las FFAA reciben en exclusiva el uso de las armas, el poder coercitivo del Estado, y por lo tanto, cuando una persona opina con una metralleta en la mano, no está opinando, está amenazando. Y por eso las FFAA, tienen prohibido opinar, en el contexto del desarrollo de la vida civil, y el ejercicio de la libertad de expresión, es parte de la vida civil.”

A esto, la premio nacional de periodismo, Mónica González, agregó:

“Este no es un problema de los periodistas, ni de los humoristas, ni del canal La Red, hay que decirlo, no es un problema de nuestro canal, y hay que decírselo a todos los que nos están viendo hoy día en sus casas, este no es un problema de La Red, no, este es un problema suyo señor, señora, señorita, este es un problema de todos nosotros, porque la amenaza es a nosotros, a todos. Lo que están haciendo es intentar acallar la denuncia de los fraudes y de los robos, ese es el fondo. El espionaje de los periodistas fue hecho con ese objetivo”.

Puedes ver el video aquí: