Alertan por anémona invasora que amenaza biodiversidad marina y pesca artesanal de Aysén: Emplazan a gobernador por plan de contingencia

Patagonia bajo amenaza: la expansión de la anémona invasora pone en riesgo biodiversidad marina y pesca artesanal

La Patagonia enfrenta un nuevo desafío ambiental: la propagación acelerada de la anémona invasora Metridium senile, que amenaza a especies locales como erizos (Loxechinus albus), picorocos (Austromegabalanus psittacus) y otros invertebrados marinos. Científicos advierten que su avance genera graves riesgos para los ecosistemas bentónicos y para la actividad pesquera artesanal.

De acuerdo a investigaciones científicas, esta especie posee una notable capacidad de reproducción asexual que facilita la formación de grupos clonales densos, otorgándole una ventaja competitiva frente a corales, esponjas y algas que sirven de hábitat a múltiples organismos. Su resistencia a diversas condiciones ambientales la convierte en una “amenaza seria para la biodiversidad marina”.

Los estudios sostienen que la anémona (originaria del Atlántico y Pacífico norte), es altamente tolerante a variaciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, lo que le permite prosperar en ambientes perturbados. En fiordos patagónicos y ecosistemas frágiles, desplaza rápidamente a otras especies bentónicas, generando un desequilibrio profundo en la biodiversidad. Si bien su presencia se había detectado hace años, recientemente su expansión ha sido mucho más agresiva.

Comunidades costeras exigen respuesta urgente

Daniel Caniullán, buzo mariscador, lonko de la comunidad Pu Wapi (Archipiélago Las Guaitecas) y miembro del Comité Bentónico de la región de Aysén, advirtió sobre la gravedad del problema. “Desde acá de Guaitecas, quiero hacerle un llamado al gobernador Marcelo Santana, preguntarle cuál es el plan de contingencia que va a preparar para enfrentar la plaga que hoy día tenemos en distintos espacios marinos”, señaló.

El dirigente fue categórico al apuntar al origen de la especie: “Una anémona que está siendo transportada, en su mayoría, por los barcos huelvos que se cargan con agua… no vino por la pesca artesanal, sino por estos barcos que circulan por estos canales y que hoy día se están transformando en una plaga, y eso va a generar una crisis para los que vivimos de estos recursos pesqueros”.

Caniullán emplazó directamente a la autoridad regional: “Quiero preguntarle cuál es su plan de contingencia, señor gobernador, cuando cada vez se escaseen y vaya mermando la actividad económica pesquera que hoy día da vida a toda la pesca artesanal. Así que le dejo esa inquietud, vamos a estar atentos y vamos a estar viendo cuál es su plan de trabajo para un verdadero desarrollo”.

Expertos advierten sobre efectos acumulativos con la salmonicultura

Maximiliano Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos, advirtió que la expansión de las actinias invasoras es un grave problema. “Un gran problema para el ecosistema, pero un ecosistema que normalmente, si está sano, saludable, debiera responder también de buena forma, una forma de resiliencia, ¿no? De que recibe los embates, pero resiste”, planteó.

Sin embargo, Bello fue enfático en señalar que la Patagonia no enfrenta este fenómeno en condiciones naturales plenas: “Este ecosistema tiene una gran amenaza, que es la amenaza de la salmonicultura y eso está también, de alguna forma, afectando a esa salud. Por lo tanto, el ecosistema no puede responder de la misma forma a este tipo de organismos que están propagándose rápidamente”. Según explicó, las consecuencias se potencian en conjunto con “un montón de vertidos de diferente tipo, y obviamente cambio en el mismo ecosistema producto de los salmones que ahora también, desde hace ya algunas décadas, son parte también de la especie invasiva de esa zona”.