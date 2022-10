Álvaro Elizalde: «Ha llegado la hora de las definiciones que nos permitan arribar a un buen acuerdo para Chile»

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, instó a las fuerzas políticas del Congreso, a actuar para consolidar un «buen acuerdo para Chile», e iniciar un nuevo proceso constituyente, tras los resultados del Plebiscito de salida del 4 de septiembre.

«La postergación permanente del diálogo sin resultado, es un factor de incertidumbre. Ha llegado la hora de las definiciones que nos permitan arribar a un buen acuerdo para Chile», expresó, citado por El Desconcierto.

En este sentido, exhortó a los actores políticos a la «flexibilidad y responsabilidad» para conquistar un acuerdo en los próximas semanas.

“Haremos un especial esfuerzo durante estas dos semanas», comprometió Elizalde.

Cabe recordar que, desde hace dos meses, se instaló en el Congreso un mesa de negociación para cumplir con una nueva agenda de trabajo.

Siguiendo con su análisis de la apremiante contingencia post Plebiscito, se refirió a un tema que se ha instalado a propósito del despliegue de la instancia, alusiva a un «árbitro» encargado de velar por el cumplimiento de las «bases» constitucionales.

Por otra parte, el presidente del Senado aseguró que, pese a que de momento sólo el Partido de la Gente (PDG) ha solicitado de manera oficial recurrir a un referéndum inicial para darle nuevamente curso al proceso constituyente de manera íntegra, como ya se hizo en primera instancia, la implementación de un plebiscito de entrada es una opción que «no está desechada».

Esto, debido a que – a su consideración – es necesario mantener todas las alternativas sobre la mesa para consolidar un verdadero acuerdo nacional.

«No hemos descartado ninguna alternativa porque, si queremos un acuerdo, no podemos ir cerrando alternativas que faciliten el acuerdo a priori. Hay actores que no quieren plebiscito, otros que lo están exigiendo. No está descartado, depende del rumbo que tomen las conversaciones y cuánto se avancen en áreas específicas», aseguró.