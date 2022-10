Amazon, Apple, Toyota, Microsoft y Samsung entre las empresas que bloquean las políticas de biodiversidad

Los grupos industriales que representan a algunas de las empresas más grandes del mundo se “oponen a casi todas las principales políticas relacionadas con la biodiversidad” y están presionando para bloquearlas, según un nuevo informe.

Los investigadores descubrieron que el 89 % del compromiso de las principales asociaciones industriales en Europa y EE. UU. está diseñado para retrasar, diluir y bloquear el progreso para abordar la crisis de la biodiversidad, que según los científicos es tan grave como la emergencia climática. Solo el 5% del apoyo fue positivo y el 6% restante fue mixto o neutral, según el grupo de expertos climáticos InfluenceMap.

Los investigadores se centraron en asociaciones que representan cinco sectores clave (agricultura, pesca, silvicultura y papel, petróleo y gas, y minería) que tienen el mayor impacto en la pérdida de biodiversidad.

El estudio analizó 750 piezas de evidencia, como comunicados de prensa, publicaciones de blogs, informes, discursos y cuentas de redes sociales, realizadas por 12 asociaciones industriales, incluida la Cámara de Comercio de EE. UU., el Instituto Americano del Petróleo, BusinessEurope y el grupo de interés de agricultores europeos. , Copa-Cogeca.

JP Morgan Chase, Amazon, Apple, Toyota, Microsoft, Samsung y ExxonMobil se encuentran entre los miembros de estas asociaciones. Los investigadores no examinaron si estas posiciones políticas se alineaban con las opiniones de empresas individuales, muchas de las cuales se han comprometido públicamente a proteger la biodiversidad.

La Cámara de Comercio de EE. UU. ha cabildeado contra los esfuerzos para regular PFAS , los “químicos permanentes” generalizados pero en gran parte tóxicos que se usan a menudo en los insecticidas en EE. UU. El Copa-Cogeca, que representa a grupos agrícolas, se opuso a los objetivos de reducción de pesticidas en la biodiversidad de la UE y las estrategias “de la granja a la mesa” . También se opuso a la prohibición de la UE de ciertos pesticidas neonicotinoides. En 2021, el presidente de BusinessEurope publicó una carta abierta que parecía oponerse a las directrices de la directiva sobre plásticos de un solo uso.

Varios grupos han dicho que la guerra en Ucrania es una razón para hacer retroceder las políticas de biodiversidad y revertir la regulación, pero en muchos casos estos mismos grupos estaban presionando desde posiciones similares antes de la guerra.

El Instituto Americano del Petróleo (API), por ejemplo, ha cabildeado para debilitar las restricciones a la producción de petróleo y gas en tierras federales desde 2017. En 2022, una carta al presidente de EE. UU., Joe Biden, reforzó esta posición, citando preocupaciones sobre la seguridad energética como como resultado de la invasión de Ucrania.

También hubo cabildeo exitoso para revertir las políticas ambientales bajo la administración Trump y para debilitar la Ley de Especies en Peligro de Extinción en los EE. UU. y la directiva de aves y hábitats de la UE. El informe encontró que la API ha sido la más activa en el cabildeo contra la protección legal de especies específicas como las abejas, las focas y los osos polares.

“Aunque las asociaciones de la industria, especialmente en los EE. UU., parecen reacias a discutir la crisis de la biodiversidad, están claramente involucradas en una amplia gama de políticas con impactos significativos en la pérdida de biodiversidad”, escribieron los investigadores en el informe.

InfluenceMap ha analizado previamente las posiciones de las empresas sobre la crisis climática. Este es su primer análisis que se centra específicamente en la pérdida de biodiversidad. El informe se publica como preparación para la conferencia de biodiversidad Cop15 en Montreal en diciembre, donde se establecerán los objetivos de la ONU para la próxima década. El mundo no ha logrado cumplir con un solo objetivo de este tipo en años anteriores.

“Los científicos advierten que la pérdida de biodiversidad está ocurriendo globalmente a un ritmo sin precedentes, pero poderosas asociaciones de la industria están rechazando de manera abrumadora las políticas diseñadas para desacelerar o revertir esta tendencia”, dijo Rebecca Vaughan, gerente de programa de InfluenceMap, quien escribió el informe.

“Esta investigación arroja nueva luz sobre un área de cabildeo que en gran medida ha podido pasar desapercibida y debería actuar como una llamada de atención para los formuladores de políticas antes de la próxima conferencia sobre biodiversidad de la ONU.

“Si bien puede no ser sorprendente que algunas de estas asociaciones industriales estén rechazando las protecciones ambientales, la escala y el rango de cabildeo sobre políticas relevantes para la biodiversidad fueron sorprendentes.

“Este informe también plantea la pregunta de si estas asociaciones de la industria representan de manera justa las posiciones políticas de sus miembros corporativos, muchos de los cuales se han comprometido públicamente con la protección de la biodiversidad”.

El estudio analizó la UE y los EE. UU. porque los datos estaban más disponibles en estas regiones. Un informe de InfluenceMap publicado a principios de este año encontró que las principales compañías de petróleo y gas gastan decenas de millones en publicitar el trabajo ambiental, pero solo el 12% de su gasto de capital se destinó al desarrollo bajo en carbono.

Un portavoz de Copa-Cogeca dijo: “Nunca nos opusimos al objetivo subyacente de una mayor sostenibilidad y, junto con nuestros miembros, trabajamos mucho en las mejores formas de conciliar una mayor sostenibilidad y producción de alimentos. Creemos que esto es clave”.

El portavoz dijo que Copa-Cogeca reconoció el riesgo asociado de los neonicotinoides, pero creía que eran importantes para mantener la producción de remolacha azucarera y semillas oleaginosas en Europa. «Nos hemos ofrecido como voluntarios a la Comisión Europea para medidas de reducción de riesgos para reducir la exposición de los polinizadores, pero esto no se ha tenido en cuenta».

Chuck Chaitovitz, vicepresidente de asuntos ambientales y sostenibilidad de la Cámara de Comercio de EE. UU., dijo: “La comunidad empresarial apoya la limpieza acelerada de este amplio grupo de productos químicos, con base en la mejor ciencia y riesgo. Sin embargo, todos los PFAS no son iguales. Muchos tienen aplicaciones socialmente valiosas, desde teléfonos celulares, dispositivos médicos, paneles solares hasta usos de seguridad pública y seguridad nacional. La cámara se ha involucrado en discusiones sobre la mejor manera de abordar las PFAS, al tiempo que se asegura de que no haya consecuencias ni costos no deseados”.

Megan Bloomgren, vicepresidenta sénior de comunicaciones de API, dijo: «Las empresas miembros de API continúan invirtiendo en innovación, investigación y mejores prácticas para reducir aún más las emisiones de GEI [gases de efecto invernadero] y enfrentar el desafío climático».

BusinessEurope no respondió a la solicitud de comentarios de The Guardian.

Fuente: The Guardian