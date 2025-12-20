“Ambientalmente fuera de servicio”: Balance Ambiental 2025 de Terram

Balance Ambiental Fundación Terram 2025

El informe identificó los principales hitos en materia ambiental ocurridos en el país durante el año, destacando cómo el concepto de la “permisología” se instaló en la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric, junto a una ofensiva comunicacional orientada a confundir las dificultades propias de los permisos sectoriales con los procesos de evaluación ambiental del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, el documento aborda los principales desafíos ambientales que deberá enfrentar el próximo gobierno a partir de 2026.

La nueva edición del Balance Ambiental de Fundación Terram, titulada “Ambientalmente fuera de servicio” analiza cómo la discusión sobre la llamada “permisología” se instaló en la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric, promoviendo la idea de que la regulación ambiental es uno de los principales obstáculos para la inversión.

El documento examina cómo esta narrativa impulsó una equiparación errónea entre los permisos sectoriales y la evaluación ambiental, pese a tratarse de instrumentos con marcos regulatorios, objetivos y problemáticas completamente distintas.

Estos enfoques han significado graves retrocesos en materia ambiental para Chile, los cuales se manifiestan en las diversas áreas que analiza la organización, como lo son la Industria Salmonera, Minería, Áreas Protegidas, Forestal, Océanos, Pesca y Zonas Costeras.

Desde su primera edición en 2002, el Balance Ambiental de Fundación Terram entrega premios en diversas categorías, con el objetivo de destacar hitos relevantes ocurridos durante el año, tanto positivos para la protección del medio ambiente, como negativos.

Premios 2025

En Aporte Ambiental se premió al Municipio de Penco y las organizaciones sociales y vecinales de la comuna, en reconocimiento por la incansable defensa de su territorio en contra del proyecto de Tierras Raras de Aclara Resources. Destacamos su rechazo ratificado este año mediante manifestaciones ciudadanas y un “voto político” del Concejo Municipal que busca declarar a Penco como “un territorio libre de minería”.

En la misma categoría, se destacó a la Fundación Cielos de Chile y a los astrónomos, académicos, premios nacionales que manifestaron su preocupación por el megaproyecto INNA de la empresa eléctrica AES Andes, que pretende instalarse en el desierto de Atacama. El proyecto es una amenaza directa a los cielos prístinos, al patrimonio astronómico mundial que representan y que alberga el European Southern Observatory (ESO) en el Cerro Paranal.

En la categoría Ambientalistas Destacados se premió a Fundación Plantae y a Fundación Glaciares Chilenos por su compromiso en promover y lograr la declaración del Día Nacional de los Glaciares Chilenos, el cual a partir de 2025 se conmemorará cada 21 de marzo. Este trabajo ha tenido como objetivo dar a conocer la importancia de estos ecosistemas clave para la regulación climática y el ciclo hidrológico por sus grandes reservas de agua dulce.

En la categoría de Insustentabilidad, el premio fue para los numerosos proyectos de data centers que se pretenden instalar en la Región Metropolitana, ya que, a pesar de demandar enormes volúmenes de agua y energía, ocupando grandes extensiones de terrenos, operan amparados en permisos sectoriales fragmentados que impiden evaluar sus impactos acumulativos.

En Contaminación, fue premiada la empresa Australis Mar S.A. por su actuar negligente en un área protegida, ya que el 4 julio de este año ocurrió un derrame de hidrocarburos en el Centro de Engorda de Salmones Pan de Azúcar, de su propiedad, ubicado en la Reserva Nacional Kawésqar. También, se premió al proyecto biorremediación Las Salinas de Viña del Mar, ya que, en octubre, vecinos reportaron mareos y olores tóxicos provenientes del lugar. Este consiste en un complejo inmobiliario que se emplazará en un antiguo terreno industrial de COPEC.

Por su parte, en la categoría Negligencia se premió al ex ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, por su rol en la modificación del Reglamento de Suelos, Agua y Humedales, de la Ley N° 20.283, que desprotege a los bosques nativos y formaciones vegetacionales xerofíticas, a lo que se suma su negativa de actualizar el D.S. 68 de la misma ley que reconoce a las especies nativas arbóreas y arbustivas del país. Su actuar negligente implica una grave regresión ambiental. Así como a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA), por la excesiva e injustificada demora en la resolución de los procedimientos de caducidad iniciados a partir de la denuncia respecto de 720 concesiones en causal de caducidad ingresada por Fundación Terram en junio de 2022.

Lo Mejor y Lo Peor 2025

El Balance Ambiental 2025 también identifica Lo Mejor y Lo Peor del año, destacando avances como la declaración de Valdivia como Ciudad Humedal y la ratificación del Tratado de Alta Mar, junto a retrocesos como la aprobación de la Ley de Autorizaciones Sectoriales, la declaración del Pingüino de Humboldt como especie en peligro de extinción, la aprobación de proyecto Minero Vizcachitas, entre otras materias.

Desafíos 2026

En cuanto a los desafíos para el 2026 se señala la implementación del Servicio Nacional Forestal; el inicio del traspaso de las áreas protegidas desde CONAF a SBAP; la implementación ambiciosa del EITI; la protección efectiva del Archipiélago de Humboldt; el compromiso adoptado en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming Montreal de proteger al menos el 30% de los ecosistemas al 2030; el Presupuesto para implementación de Red de Salares en el marco de SBAP; la sanción a empresas salmoneras por sobreproducción y elusión; Valparaíso como Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar y la suspensión del proyecto piscicultura en el río San Pedro.