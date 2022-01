Amplias muestras de apoyo a constituyente Alejandra Pérez ante nuevo diagnóstico de cáncer metastásico

“Soy Alejandra Pérez, sobreviviente de cáncer de mama, dueña de casa, mujer manifestante”, señaló en los discursos de apertura de la Convención Constitucional en octubre del 2021 y en su pecho escribió: “Hasta que valga la pena vivir”.

Alejandra Pérez tiene 43 años y reside en la comuna de Maipú. Es paciente de cáncer de mama desde el 2016. Se hizo conocida durante el estallido social por salir a manifestarse con su torso desnudo dejando en evidencia su doble mastectomía. Una de sus principales propuestas para la nueva Constitución va relacionada con el derecho a la salud.

Este domingo 9 de enero, la constituyente Alejandra Pérez publicó en su cuenta de Instagram, señalando que fue diagnosticada de metástasis luego de diferentes tratamientos contra el cáncer de mamas que se sometió en el año 2016.

El resultado de los exámenes es de un tumor de 5.0 cm en la cadera izquierda, además de un tumor en la mama derecha y algo aún no aclarado en el útero.

El lunes 10 de enero se realizará una junta médica, que decidirá que procedimientos y tratamientos se podrán realizar para su metástasis. Alejandra Pérez, añadió en su comunicado que “mi semana territorial es cancelada, por estos motivos hoy me encuentro bajando revoluciones, tratando de ordenar las horas de sueño, la alimentación, ordenando la vida que, aunque parezca fácil me cuesta.”

Luego de la noticia, amplias muestras de cariño, solidaridad y fuerza se manifestaron en redes sociales desde diversos sectores.

La constituyente mapuche, Natividad Llanquileo, publicó en su cuenta de twitter: “Toda la fuerza a nuestra compañera Alejandra Pérez y a su familia. Es una de las grandes mujeres que he conocido en la Convención. Millones pedimos por tí. Que la madre tierra te de la fuerza querida. Puño alzado Aquí estaremos tus compañ[email protected] para hacerte reír, tal como lo haces tú”.

También la constituyente de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, se refirió al difícil momento que enfrenta Pérez: “Qué triste noticia. Toda la fuerza del mundo querida Alejandra Pérez para esta nueva batalla. Estaremos contigo”.

A continuación, compartimos comunicado público de Alejandra Pérez:

COMUNICADO PÚBLICO, 9 DE ENERO DEL 2022

“No llegué a este punto para rendirme antes de terminar el proceso”

El año 2016 fui diagnosticada con un Cancer de mamas grado 4, me sometí a tratamientos, Cirugía Mastectomia bilateral, Quimioterapia, Radioterapia. Continué por dos años con Tamoxifeno y luego Exemestano.

Me realizo los controles con exactitud cuándo corresponde. Hace dos PET apareció una mancha en la cadera pequeña para la cual me realizaron una biopsia, resultando en nada específico sin problemas.

Este día jueves me encontraba en el Ex Congreso en un rato libre que me permitió abrir mis exámenes la sorpresa fue muy grande y aun me cuesta asimilar, la mancha cambio por completo y hoy es un tumor de 5.0 cm en la cadera Izquierda, también aparece un tumor en la ubicación de la mamá Derecha y algo en el Utero.

Este lunes hay junta médica en la cual se tomará la decisión de que tratamiento debo seguir. Diagnóstico «Metástasis en estas ubicaciones hasta el momento».

Esperando mi consulta para el día 17 de Enero y comenzar nuevamente con el peregrinar.

Un día hace unos años prometí con el dolor y la pena que no me sometería a tratamiento alguno hoy 2022 a dos días de saber esto ya pienso lo contrario.

Amo vivir, amo la insolencia de mi vida, amo ser yo parada en este mundo. Hoy me uno a miles de mujeres que dan la lucha diaria, soy una mas.

Mi semana territorial es cancelada, por estos motivos hoy me encuentro bajando revoluciones, tratando de ordenar las horas de sueño, la alimentación, ordenando la vida, que aunque parezca fácil me cuesta.

Mis ganas, convicciones y esperanza que me genera la Convención están intactas. El compromiso con quienes me apoyan, creen y confían en mi trabajo continúan en las condiciones que sean.

Vamos paso a paso, no llegue a este punto para rendirme antes de terminar el proceso.

Alejandra Perez Espina

Convencional Constituyente, mamá, abuela, dueña de casa, compañera, amiga y hermana.