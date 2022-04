Amplio repudio a ataques y noticias falsas contra proceso constituyente de la Convención

La Desinformación en Redes Sociales Virtuales (RRSS), se ha manifestado mediante las denominadas «Fake News», la Posverdad, el bombardeo de información, y la divulgación excesiva en RRSS por algoritmos, redes neuronales o personajes desinformantes que se aprovechan de estas instancias para obtener un redito político, social o económico, donde, el quehacer del proceso constituyente al interior de la Convención Constitucional ha sido un constante blanco de ataques.

Ya en febrero de este 2022, Pedro Santander, director de DEEP PUCV, inicaba: “Logramos detectar y demostrar que efectivamente la Convención está bajo un ataque digital permanente, sostenido e intenso”

Fast Check publicaba una entrevista al investigador académico, quien señalaba: “En primer lugar, nosotros monitoreamos todos los días en Twitter los trending topic, hashtags y tendencias en torno a la Convención Constitucional. Si hay alguna tendencia sobre la CC, las distinguimos en tres categorías: Ataque a la Convención Constitucional, Odio a la Convención y Otros”.

Santander destaca que las fake news buscan provocar engaño, confusión, desinformar, distorsionar; apuestan mucho por una cosa que se llama el sesgo de confirmación, “es decir, a confirmarte en tus prejuicios respecto a algo que la fake news te muestra como verdad, pero es mentira”.

En cambio, el discurso de odio busca provocar violencia, así de directo. “El discurso de odio se usa fundamentalmente para generar violencia, digital y material. No es que la fake news no pueda llegar a eso también, porque dialogan. Efectivamente, muchas veces las fake news son odiosas, pero te diría que fundamentalmente, esencialmente, el discurso de odio busca provocar violencia”, señala Santander a Fast Check.

Nueva ola de ataques y noticias falsas.

Además de las campañas externas contra la convención, ha destacado que desde el interior han surgido constituyentes de derecha a quienes se les ha acusado de ataques, racismo, discriminación y promotores de noticias falsas.

Una de las que más llamó la atención y generó reacción fue el titular del diario Las últimas Noticias (Emol / El Mercurio), en portada el 31 de marzo, con el constituyente Bernardo Fontaine, asegurando que “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. Lo anterior, según apuntó el medio, en relación a una “aprobación” en la Constituyente de una propuesta de norma realizada por la Coordinadora No+AFP.

El constituyente César Valenzuela, coordinador de la comisión de derechos fundamentales, indicó: “una serie de noticias falsas respecto a que la Comisión de Derechos Fundamentales habría votado o estaría en un plan por expropiar los fondos de pensiones de los y las chilenos, eso es falso, son irresponsables las declaraciones del convencional Fontaine (…) “A lo único que ayuda es a la confusión y a seguir tratando de torpedear el proceso. No hay ninguna iniciativa que pretenda expropiar los fondos de pensiones de trabajadores”.

La convencional y también coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, respecto de los dichos de Fontaine que “han aparecido estas noticias que efectivamente son falsas respecto a la supuesta expropiación de los fondos de pensiones (…) Hago un llamado a la tranquilidad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país porque aquellas normas van a proteger y escuchar las demandas sociales en la materia de pensiones”.

El constituyente Jorge Baradit, señaló: Esto que dice Bernardo Fontaine es FALSO. Desgraciadamente, tiene contratado CON DINERO DE LA CONVENCIÓN!! a un activo tuitero, agente de fakenews con programas de youtube y tiktok. @panchoorregog Basta de mentiras!”.

El ex Vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, señaló: “Lamentable el nivel de desinformación de Fontaine, que siembra incertidumbre cuando más trabajo colaborativo necesita el país. Esto es falso”.

La constituyente Patricia Politzar, indicó: “OJO: Nadie le quitará sus ahorros previsionales. 👇🏽Convencionales acusan a Bernardo Fontaine de difundir falsedades acerca de fondos previsionales”.

Sin embargo, este hecho no es aislado, ya que existe una seguidilla de situaciones irregulares. La constituyente mapuche, Natividad Llanquileo incorporó otros antecedentes. “La derecha apuesta al desgaste. Estuvimos muchas horas votando sus indicaciones, sin que ninguna de ella sobreviviera. Cada vez más [email protected] violentan a los pueblos indígenas cada vez que pueden”.

La constituyente de Chiloé, Adriana Ampuero, compartió el 31 de marzo en redes sociales: “15 hrs llevamos votando en #ConvencionConstitucional 163 indicaciones ya rechazadas en comisión, pero que la derecha revivió en el pleno de Derechos Fundamentales. (Los demás colectivos revivieron 15 en total). No quieren que la #constitucion salga en tiempo. Aquí algunas”.

Por su parte, varias convencionales de pueblos originarios han repudiado una serie de ataques racistas y de discriminación en el marco de las discusiones sobre derechos de pueblos originarios. La Machi Francisca Linconao, “Hoy, me opongo a la violencia racista y paternalista con que se nos ha interpelado. ¡Basta ya de prácticas racistas de un grupo minoritario de la Convención! No he pedido trato diferenciado ni reverencias. Pido respeto para todos los pueblos y naciones indígenas (…) No permitamos que el odio y la ignorancia releven a un segundo plano la oportunidad histórica que tenemos como sociedad, de otorgar una salida institucional a una demanda histórica de todos los pueblos y naciones indígenas”.