Amplio repudio a gobernador de Jujuy por violenta represión a comunidades indígenas y sindicatos

Imagen portada: Indymedia Argentina

Movilizaciones contra la represión y la Reforma antidemocrática en Jujuy

Una multitud se concentró en el Obelisco porteño este miércoles y se movilizó hasta las inmediaciones de la Casa de la Provincia de Jujuy, donde se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad para impedir que las y los manifestantes se acerquen a repudiar la salvaje represión que Gerardo Morales inflige contra el pueblo de aquella provincia, informó Indymedia Argentina.

Los reclamos centrales fueron la denuncia de la salvaje represión ejercida por el gobierno de Gerardo Morales y el reclamo de la suspensión de la Reforma Constitucional restrictiva de derechos que impulsó en un trámite exprés.

Con carteles que expresaban “Abajo la reforma, afuera Morales”; “Libertad a los presos por luchar” y “Basta de reprimir”, las organizaciones colmaron las inmediaciones al cruce de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.

“La Argentina no es un país donde se pueda aceptar la violación de los derechos humanos; la Argentina no va a aceptar la pretensión de convertir a Jujuy en el laboratorio donde se implementan las políticas represivas para ese supuesto futuro de prosperidad. Sí, prosperidad para los intereses multinacionales. El pueblo les va a mostrar que eso no es posible”, expresó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien cerró el acto.

En este acto, que contó con muchos oradores, la referente del PO y activista sindical Vanina Biasi dijo que “Morales quiere prohibir el rechazo a sus políticas de ajuste” y que “el pueblo trabajador jujeño lo hizo retroceder con varios puntos de la reforma con cortes y lucha”.

Por su parte la docente y diputada nacional Romina Del Plá señaló que, en esta jornada de lucha, los trabajadores jujeños “recogieron el apoyo de los Suteba multicolor, AGD y de Ademys, que llamaron a paro y se adelantaron a Ctera, que para recién este jueves”. Además, pidió el cese de la represión de Morales y la liberación de todos los detenidos. También mencionó que, en Salta, el massista Sáenz aprobó una ley piquetes, demostrando que Morales no está solo en esta política de ataque a la protesta social, destacó indymedia Argentina.

Las movilizaciones para denunciar la represión en la provincia de Jujuy, dejó más de 100 heridos en dicha zona del norte de Argentina, las que exigen la liberación de las personas que permanecen detenidas, en su mayoría en el Penal de Alto Comedero, además del rechazo a la Reforma Constitucional, que fue promulgada por Gerardo Morales en las últimas horas.

En tanto, el presidente argentino Alberto Fernández emitió un mensaje en la tarde de este miércoles desde Casa Rosada en el que aseguró que “los hechos de violencia ocurridos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática”, e instó “de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Repudio desde organismos internacionales de Derechos Humanos a represión y violencia en Jujuy

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, junto a las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch se pronunciaron en torno a la situación que se vive en Jujuy.

La CIDH expresó mediante un comunicado su “preocupación” por la violencia represiva y llamó al Estado a “a respetar el derecho a la libertad de expresión”. Por su parte, Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch se pronunció de similar manera y señaló que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”; y Amnistía Internacional pidió la suspensión de la Reforma Constitucional.

Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. La consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena.

Por su parte, el Grupo de trabajo CLACSO, expresó su rechazo y preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos y de las condiciones básicas para la democracia en Jujuy e instó a generar espacios de diálogo y acuerdo, con respeto de los procesos democráticos en la toma de decisiones.

