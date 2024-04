Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado no asistirán a comisión investigadora del caso Hermosilla

Los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado declinaron asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Hermosilla, esto luego de ser invitados para explicar sus nexos con el influyente abogado investigado por cohecho.

«Por motivos de agenda me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita. Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes», explicó Delgado a través de un comunicado enviado a la Cámara.

Por su parte, Chadwick se excusó argumentando que su rol de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián le impide asistir presencialmente. Además, recordó que no está obligado a concurrir a dicha instancia:

«En la actualidad estoy exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente – y como la comisión bien lo sabe – pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita», señaló.

Ante la negativa de ambas exautoridades a participar en la comisión, los parlamentarios anunciaron que les enviarán un cuestionario para que lo respondan de forma escrita.

La citación

La semana pasada, el diputado Manuel Manouchehri (PS), presidente de la comisión investigadora por el Caso Hermosilla, anunció que se citaría a declarar a Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, ministros del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Lo anterior se debe a las conversaciones que salieron a la luz al realizar el peritaje del celular de Luis Hermosilla: en ellas se reveló que el abogado, quien trabajó para el ministerio del Interior mientras Delgado y Chadwick eran titulares de la cartera, enviaba a este último información reservada sobre causas judiciales que implicaban al entonces presidente de la República.

«Solo estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal, ‘el Tren de Vitacura’, de la cual pareciera que Hermosilla es parte de un engranaje», señaló Manouchehri en esa oportunidad.

«Estamos utilizando todas las herramientas de la Comisión Investigadora y además hemos interpuesto una querella. Hemos citado al ex ministro (Andrés) Chadwick para que dé cuenta de qué hacía con la información que le entregaba Hermosilla, a quién se la entregaba él, a quién buscaba proteger», agregó.