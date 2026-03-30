Animal Libre acusa a Duco de “mentir” al definir como “deporte nacional” al rodeo

Animal Libre lanzó fuertes críticas y acusó a la ministra del Deporte, Natalia Duco, de «mentir» al definir al rodero como «deporte nacional».

«La ministra del Deporte Natalia Duco miente al decir que el rodeo es un deporte nacional. En Chile, el único deporte nacional reconocido por ley es la rayuela», indicaron desde la ONG.

A través de sus redes sociales recordaron que esto fue aclarado en 2017, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando emplazaron al entonces ministro del Deporte, Pablo Squella, quien en esa ocasión señaló: “No existe dicha nomenclatura o categoría en el ordenamiento jurídico vigente. De hecho, solo se ha reconocido a la rayuela como deporte nacional”.

Este estatus fue establecido en 2014 con la promulgación de la Ley N°20.777, que además permitió la promoción de la rayuela como patrimonio cultural y que tuviera acceso a financiamiento estatal.

Desde la ONG advirtieron que el gobierno de José Antonio Kast «insiste en blindar una práctica que una gran mayoría de chilenas y chilenos rechaza» y destacaron que más de 220 mil personas ya han firmado y se han sumado a la campaña que busca que el rodeo deje de ser considerado un deporte.

«El maltrato animal no es deporte!», enfatizaron extendiendo un llamado a la ciudadanía a firmar.

Los lazos de Duco con el rodeo

Duco acompañó el domingo al mandatario de ultraderecha en la jornada de cierre del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Durante el evento realizado en la Medialuna Monumental de Rancagua, la secretaria de Estado afirmó que el rodeo “es un deporte nacional”, y señaló su disposición a generar una agenda conjunta coordinado con la federación para promover su fortalecimiento.

«Empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas», afirmó al tiempo que manifestó su respaldo al rodeo, destacando sus lazos familiares con esta práctica,

«Mi cuñado compite todos los fines de semana y es por eso que he podido involucrarme, conocer mucho más de esto también, el suegro de mi hermana compite, así que gracias a ellos he podido conocer más de cerca, desde la familia lo que realmente hace el rodeo», dijo.

Rechazo ciudadano al rodeo

Tras los dichos de Duco, organizaciones que buscan proteger a los animales y erradicar su discriminación como Animal Libre cuestionaron el respaldo institucional al rodeo.

“Emplazamos a las autoridades a dejar su respaldo político a una práctica basada en el maltrato animal, y que divide al país”, señaló el fundador de la ONG, Mauricio Serrano Palma.

“El rodeo divide al país, dado que el maltrato animal no es deporte” señaló.

Desde Animal Político plantearon que existe evidencia sobre cómo la ciudadanía percibe al rodeo y señalaron que según han revelado encuestas realizadas por Criteria una mayoría significativa de las personas en Chile rechaza esta práctica por considerarla una forma de maltrato animal.

«Este dato no es menor: habla de un cambio cultural profundo, donde el respeto hacia los animales se vuelve un valor cada vez más transversal», indicaron.

Destacaron que según la encuesta un 67% de las personas en Chile está en contra del rodeo, mientras solo un 27% lo apoya. Además, un 74% considera que el rodeo implica maltrato animal, y un 69% está de acuerdo con que deje de ser financiado con recursos públicos.

«Estos datos muestran de forma clara que el rechazo a esta práctica no solo es mayoritario, sino también consistente en distintas dimensiones», plantearon

«Cuando una práctica genera rechazo mayoritario, deja de ser un elemento de unión y pasa a ser un punto de división. El rodeo hoy no representa a la mayoría del país, sino que refleja una tensión entre tradiciones heredadas y una ciudadanía que exige coherencia ética en el trato hacia los animales. Por eso, más que insistir en que el rodeo une, es momento de escuchar a la ciudadanía», enfatizaron.

Desde Animal Político indicaron que Chile está avanzando hacia el desarrollo de una sociedad que rechaza el maltrato animal, razón por la cual «las políticas públicas deberían estar a la altura de ese cambio», enfatizaron

«¡El rodeo no es deporte ni unión!», subrayaron.