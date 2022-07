Anuncio del presidente Boric sacó ronchas en sectores políticos del Rechazo

“Rechazar para reformar” ha sido la consigna principal que sostiene la campaña del Rechazo frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Mientras la campaña busca impregnar un sello “ciudadano”, sectores políticos del Rechazo salieron aflote ante los anuncios de Boric sobre una nueva Convención en caso de ganar esta opción.

Sectores del oligopolio político neoliberal buscan imponer una «tercera vía” con ofertas de paquetes de reformas.

Los anuncios de Boric que remecieron

El Presidente Boric aseguró este viernes que se debe llamar a una nueva elección de convencionales en caso de que triunfe el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde la ciudadanía votará la propuesta constitucional emanada de la Convención.

«Es legítimo apoyar cualquiera de las dos opciones, Apruebo o Rechazo, lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar el día después. Chile votó de manera clara en un plebiscito de que quiere una nueva Constitución, pero no votó solo eso, votó que quiere una nueva Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin», indicó el Mandatario desde La Moneda, en conversación ayer con el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

Reacciones desde sectores políticos del rechazo

Entre los sectores conservadores que profesan el “Rechazar para reformar”, salieron inmediatas reacciones en contra de lo estipulado por el presidente Gabriel Boric.

Diego Schalper, Secretario General RN y diputado por el distrito 15, señaló en redes sociales: “Lo que dice @gabrielboric es falso, preocupante y disociado. Falso, porque no dice eso la Constitución. Preocupante, porque escucha malas ideas. ¿No es obvio que hay que preguntarle a la ciudadanía? Y disociado, porque su tarea es dar certezas. Pdte: cambie los asesores!”

Lo que dice @gabrielboric es falso, preocupante y disociado. Falso, porque no dice eso la Constitución. Preocupante, porque escucha malas ideas. ¿No es obvio que hay que preguntarle a la ciudadanía? Y disociado, porque su tarea es dar certezas. Pdte: cambie los asesores! — Diego Schalper (@Diego_Schalper) July 16, 2022

La exministra del gobierno de Piñera y exconvencional, Marcela Cubillos, publicó en redes sociales: “Porque la de @gabrielboric es una propuesta más, no EL camino como lo anunció. Si hasta definió plazo a su arbitrio. Será la ciudadanía la que resuelva si quiere otra convención igual a ésta, una distinta, comisión de expertos, combinación de ellas, y todo con plebiscito salida”.

Porque la de @gabrielboric es una propuesta más, no EL camino como lo anunció. Si hasta definió plazo a su arbitrio. Será la ciudadanía la que resuelva si quiere otra convención igual a ésta, una distinta, comisión de expertos, combinación de ellas, y todo con plebiscito salida https://t.co/UNDGtMzRMi — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) July 16, 2022

«Esto implicaría dos o más años adicionales de incertidumbre y miles de millones más del bolsillo de los chilenos, lo que agudizaría la crisis social que vivimos. Él debe empezar a gobernar hoy sin usar esto de excusa para no avanzar en combatir la inflación, enfrentar la crisis de inseguridad y vivienda que asola a nuestro país”, señaló a Emol el senador republicano, Rojo Edwards.

El jefe de la bancada Republicana Cristóbal Urruticoechea, dijo al mismo medio que «es una vergüenza, un descaro lo que hace el Presidente de la República. Su nerviosismo por cumplir su plan de monopolizar el camino a la destrucción de nuestro país, lo lleva a cometer este tipo de torpezas».

Agregó: «No vamos a permitir esta ofensiva del Gobierno de que avance en su ofensiva de perpetuar su poder silenciando la esperanza de millones de chilenos que sólo quieren volver a la unidad nacional, a la paz y a la prosperidad para sus hijos, sus padres y sus abuelos. Nos tendrán de frente. Esto no lo vamos a permitir», precisó

La “tercera vía” que pretende el oligopolio neoliberal

“Rechazar para reformar” y frente a esa postura, sectores de la derecha defensores del legado de la dictadura militar y su Constitución y algunos sectores exconcertacionistas, promueven la opción del Rechazo para generar reformas constitucionales. También, ciertos grupos conservadores, proponen la creación de un “Comité de Expertos” para reformar la Constitución.

La Sala del Senado inició el debate de la reforma constitucional que busca rebajar y uniformar a 4/7 el quórum requerido para modificar la Carta Fundamental y varias voces se han manifestado a favor de este proyecto ley.

El senador Rojo Edwards señaló en reciente sesión: «El problema no es que un sector quiera cambios y el otro no, ¡debe terminar este eslogan falso! ¿Por qué no aseguraron la propiedad de nuestros ahorros o que el derecho de la vivienda incluyera propiedad?; entonces, ¿quién se opuso? (…) Esta Constitución es mucho más pétrea que lo que existe hoy».

El senador Luciano Cruz- Coke, indicó: «En Evópoli hemos estado permanentemente abogando por un cambio constitucional. No por esta Constitución que está proponiendo la Convención, cuyo mayor defecto es su irreformabilidad porque exige 2/3 de ambas cámaras o 4/7 más plebiscito»

El senador Iván Moreira, dijo: «A pesar que hay un sector de la izquierda, encabezado por Apruebo Dignidad, en torno a retrasar y a que en Chile no hayan voluntades y espíritu de cambio, hoy estamos viendo los 4/7 y eso es voluntad de avanzar…así como las sociedades avanzan los políticos debemos ser flexibles, sin perder nuestra esencia»

Contrario a estas posturas, la senadora Claudia Pascual, refutó diciendo: «Esta discusión se da sin el resultado del plebiscito de salida. Lo que busca, es poder facilitar un camino para que se vote con menos culpa por el rechazo; facilitar que la derecha y los sectores más conservadores salgan libres de la oposición que han sido durante 34 años, o ¿alguien cree que este proceso constituyente se hubiera dado sin estallido social?»

Por su parte, la senadora Isabel Allende, sobre este proyecto de ley de reforma, indicó que: «No podemos olvidar lo que significó el estallido social, (…) tuvimos una tremenda lección, que significó un acuerdo político, inédito, generado en este Senado. (…) No es que las bancadas del frente llegaran tarde, es que no cumplieron una y otra vez. (…) Esto no es más que el intento de una tercera vía (…) Voto en contra».

