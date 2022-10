Aprobada en Cámara de Diputadas y Diputados nueva prórroga de Estado de Excepción

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la décima prórroga del Estado de Excepción en el Wallmapú.

La solicitud, aprobada por 113 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones; pasará al Senado para la votación.

✅ APROBADO | La Cámara respalda la solicitud del Presidente para prorrogar el estado de excepción en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.



Durante su intervención en la Cámara Baja, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que los datos, en materia de seguridad; han visto una mejoría en la zona.

“Las acciones violentas en este periodo han sido el 48% menos que el año pasado en estas mismas fechas. Probablemente tenga que ver el Estado de Excepción en eso”, expresó la secretaria de Estado, citada por CNN.

“El estado de excepción no es solo poner militares en el territorio, al menos para nuestro gobierno no es eso”, sino que va dentro de una estrategia “mucho más amplia”: “Mientras está el estado de excepción, que en algún momento lo vamos a retirar, ojalá lo antes posible, pero porque hay condiciones para hacerlo, no porque es un capricho retirarlo, al paralelo se hace un trabajo para fortalecer a las instituciones y dejarlas preparadas para poder asumir su rol sin necesidad, el día de mañana, del refuerzo militar”, añadió.

Cabe recordar que, hace dos semanas, la ministra del Interior participó en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de una nueva votación de la prórroga del Estado de Excepción en el Wallmapú.

Durante su participación en la sesión, anunció el ingreso de un proyecto para crear el «Estado de Resguardo y Protección», con prórroga cada 60 días

«La presencia militar con las mismas capacidades que hoy día tenemos, pero con dos diferencias: sin restricciones tan fuertes a las garantías constitucionales y con un sistema de evaluación por parte del Congreso más adecuado a intervenciones más prolongadas», aseveró la ministra, en ese momento.