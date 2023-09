Archivos de la memoria: La muerte de las hermanas Quispe del Pueblo Colla en 1974

La muerte de las hermanas Quispe en diciembre de 1974

La muerte de las hermanas Quispe, ocurrió en el sector de La Tola, a 4.000 metros de altura y a 190 kilómetros al interior de Copiapó, a comienzos de la dictadura.

Tres hermanas pastoras del Pueblo Colla aparecieron colgadas y a su lado, también colgados, sus mascotas, mientras alrededor estaban degollados sus 25 carneros.

Suicido colectivo, asesinato, rito de muerte, son parte de las tesis que se levantaron luego de su muerte. Obras de teatro y documentales han surgido sobre esta historia. Sin embargo, según investigaciones periodísticas, estas muertes coinciden con la llegada al territorio de un helicóptero del ejército previo a su hallazgo.

Lo que si está claro, que no hubo una investigación exhaustiva que permitiera saber cómo murieron estas tres mujeres y la justicia chilena no ahondó en informes periciales. La causa en tribunales se denominó “Hallazgo de cadáveres”, se le asignó el rol 22.640 en el Primer Juzgado del Crimen de Copiapó y quedó archivada. “Hasta hoy, solo 35 hojas dan cuenta de toda la investigación, que estuvo a cargo de Milton Juica, conocido luego porque llegaría a ser presidente de la Corte Suprema”, relata un reportaje del medio El Zorro Nortino el 2020.

“No hubo intervención de terceras personas, sino que se trató de un suicidio colectivo”, fue la conclusión de la resolución judicial. Cinco meses duró el proceso.

Justa, Luciana y Luisa Quispe, eran pastoras de ganado caprino, producían quesos y vendían la leche, o de vez en cuando carneaban cabritos.

Una nota publicada en un diario digital, Izquierda Diario, indica que habrían “testigos que relatan que un par de días antes de que aparecieran muertas, un helicóptero del Ejército estuvo ahí. Algunos, sospechan que los militares las mataron por haber ayudado a militantes de izquierda a traspasar la frontera”.

Relatos en torno a sus muertes

En el texto de Teresa Melipal de izquierda Diario, se destaca a Paulino Bordones, quien manifestó en una publicación de Mario López Moya : “Yo conversé con un caballero que traficaba por aquí en un camión de la Esso que trabajaba para la mina Marte y un día yo me embarqué aquí y él me conversó: “¿Las niñas Quispe que mataron para la cordillera venían por aquí?, me preguntó. Si le contesté…, (me dijo) yo sé que las mataron, porque un hermano mío las mató, uno que era milico y que andaba con un Teniente registrando la cordillera, y las mataron porque las niñas estas daban facilidad a los comunistas para que se arrancaran para la Argentina, por eso las mataron”…

Y continúa su relato Paulino: “Me dijo que tenían animales cargados porque una de ellas estaba en punto de irse para donde estaban los papás de ellas (…) Las mismas niñas le conversaron antes que habían llegado 2 hombres jóvenes y altos que andaban de civil, que estuvieron conversando con ellas y que andaban buscando gente que se arrancaba. Ese hombre que me contó que su hermano había sido el que las mató, me dijo que lo había hecho lastimosamente pero ‘órdenes son órdenes’, así como ha muerto mucha gente”, recordó el campesino.

Hasta el día de hoy, sigue sin escalecerse estas muertes y lo único conocido, es que el 3 de diciembre de 1974 fueron encontrados sus cuerpos, en cuerdas atadas a sus cuellos y curiosamente con un lazo enrollado a sus cuerpos. Amarradas a una roca de cuatro metros de altura.

A su lado, sus perros colgados, un poco más allá, sus otros animales degollados. Según relatos, sus ropas y sus pocas pertenencias lucían ordenadas, pulcras, como si fueran a iniciar un viaje.

Cabe consignar que en una de las fotografías que testimonian la muerte de las hermanas Quispe, estarían amarrados sus cuerpos por fuera y diversas relatos han señalado sobre ese hecho: “Nadie se suicida y luego se amarra por fuera”.

Mira el video con los diversos relatos: “Las hermanas Quispe” (La Ruta oculta)

