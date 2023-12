Argentina se vuelve loca

Por Francisco Domínguez

América Latina y el mundo se sorprendieron al enterarse de que el 19 de noviembre de 2023, el político de derecha más extrema de Argentina, Javier Milei, había sido elegido presidente con un amplio 56 por ciento de los votos.



Su rival, el peronista Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno saliente de Alberto Fernández, obtuvo el 44% de los votos. El apoyo de la coalición electoral Juntos por el Cambio, que obtuvo el 24% en la primera vuelta, fue crucial para garantizar la victoria de Milei.



Javier Milei no es solo un político de extrema derecha; también es un personaje muy extraño.



Sufrió humillaciones y violencia física por parte de sus padres, por lo que durante años no tuvo ninguna relación con ellos; fue el cantante de la banda de rock Everest; en la escuela secundaria, se ganó el apodo de «El Loco» por sus arrebatos. Ha enfrentado causas judiciales por temas relacionados con plagio, violencia de género, asociación ilícita y por las finanzas de su campaña electoral; ha afirmado hablar con Dios; vive con cuatro perros (a los que llama «mis hijos de cuatro patas») a los que ha bautizado con nombres de economistas famosos; afirma hablar con «Conan«, un perro muerto que solía tener; y en programas de televisión ha hablado de tríos y otras hazañas sexuales.



Una biografía narra que hizo su primer amigo a los 33 años y tuvo su primer amor a los 47; es carismático, muy agresivo, ofensivo y ha sido tildado de misógino. Se opone firmemente al aborto, también se opone a la política y las políticas feministas y se ha declarado a favor de «liberalizar» la venta de armas y órganos humanos.



Se ve a sí mismo como un guerrero en las batallas culturales del mundo y piensa que la educación sexual es un complot marxista para destruir la familia. Se define a sí mismo como «libertario» o «anarcocapitalista», y es admirador de Margaret Thatcher, Donald Trump y Jair Bolsonaro.



Sus propuestas son ultraneoliberales e incluyen la sustitución del peso argentino por el dólar estadounidense y la eventual abolición del banco central de la nación; la abolición de todos los ministerios, excepto el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores; la abolición de todos los subsidios, especialmente los energéticos, junto con una reforma económica destinada a reducir drásticamente el gasto público y social, así como los impuestos; y está a favor de una desregulación económica total.



Además, Milei también ha confirmado su determinación de llevar a cabo una ola de privatizaciones de servicios como la salud, la educación y todas las empresas estatales, en particular el sistema de medios públicos, y las empresas estatales de petróleo y gas YPF y Enarsa.



También reestructurará la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social) y ha prometido «entregar a Aerolíneas Argentinas a sus empleados».



En política exterior, Milei propone romper relaciones con Brasil y China y se opone a que Argentina se una a los Brics porque «no promoverá acuerdos con comunistas». En cambio, dijo que Argentina se alineará con Estados Unidos e Israel, países que visitará antes de su toma de posesión.



Milei también rechaza que Argentina se una a los BRICS porque es un grupo que favorece y promueve la desdolarización del comercio. La principal asesora de Asuntos Exteriores de Milei, Diana Mondino, en entrevista con Sputnik News, dijo que Argentina no seguiría adelante con sus planes de unirse a los BRICS.



Romper los vínculos con Brasil será perjudicial para Argentina, pero romper con China sería desastroso: en 2022 Argentina exportó allí el 92 por ciento de la soja y el 57 por ciento de la carne, y China ha realizado importantes inversiones en el sector energético del país y en su industria del litio.



Ideológicamente, Milei es un ultraconservador que defiende la dictadura militar de 1976 y niega que haya asesinado a más de 30.000 personas, cifra que, según él, es de solo 8.753, fruto de una «guerra» en la que las fuerzas del Estado cometieron «excesos» pero «también lo hicieron los terroristas», como califica a las víctimas de la dictadura.



Milei fue socio político del militar genocida, general Antonio Bussi, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad (represión, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y asesinatos) en la provincia de Tucumán durante la dictadura.



En 2022, Milei firmó un acuerdo político con Fuerza Republicana, liderada por el hijo de Bussi, Ricardo. Además, Milei combina un populismo antisistema con una versión extrema del liberalismo económico, idealmente con una participación «sin Estado» en la economía de la nación.



Su noción de anarcocapitalismo incluye, entre otras cosas, la flexibilización de las leyes laborales del país. En su propaganda ha amalgamado a funcionarios del gobierno, burócratas sindicales, a la clase trabajadora y al 40 por ciento de los argentinos que dependen de los beneficios sociales, calificándolos de «parásitos y ladrones».



Milei considera que el Estado es peor que la mafia y propone armar a los individuos como una «solución» para garantizar la seguridad pública contra el crimen. Para simbolizar su compromiso de llevar a cabo recortes drásticos en el gasto estatal, hizo campaña con una motosierra en las manos.



En su discurso de victoria, Milei declaró que en la implementación de sus políticas económicas no habría lugar para el gradualismo y, contra aquellos que se resisten a la eliminación de lo que él llamó «privilegios» (conquistas de la clase trabajadora), «seremos implacables».



Es inimaginable que un choque económico de este tipo pueda llevarse a cabo sin graves ataques a los derechos políticos y democráticos, al derecho de huelga, al derecho a manifestarse e incluso al derecho de sindicación. Los puntos de vista de Milei son contrarios a la democracia liberal, ya que considera que está gobernada por una «casta».



Los llamados de Milei a purgar la «casta política» son casi idénticos al compromiso de Trump de «drenar el pantano», y al igual que el mantra de este último «Make America Great Again«, el argentino repite constantemente su intención de restaurar a su nación a una posición de grandeza «en el mundo que nunca debería haber perdido». Incluso lleva gorras con el lema «Make Argentina Great Again«.



A nivel internacional, se ha vinculado con el partido de extrema derecha español, Vox, con Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo en Brasil, y con personas como el ultraderechista chileno, José Antonio Kast. Trump tuiteó un mensaje eufórico en el que predijo que Milei «realmente hará que Argentina vuelva a ser grande». Milei se ha puesto en contacto con Jair Bolsonaro para invitarlo personalmente a su toma de posesión.



Lo que subyace a la derrota peronista fueron las políticas de austeridad impuestas por el FMI del gobierno de Alberto Fernández, que recibió una economía enormemente endeudada, herencia del gobierno de Macri, que sacó un préstamo de 57.000 millones de dólares (127 veces más que la capacidad de endeudamiento de Argentina).



Entre 2018 y 2020, el FMI otorgó a Macri los préstamos más grandes de su historia: 100.000 millones de dólares (56.000 millones de dólares en 2018 y 44.000 millones de dólares en 2020). Así, entre 2012 y 2021, Argentina tuvo el mayor aumento de la deuda pública: 40,5 puntos porcentuales del PIB.



Cuando Fernández asumió el cargo en 2019, la deuda del país era de más de 320.000 millones de dólares, que en noviembre de 2023 había alcanzado los 420.000 millones de dólares, una situación grave.



En agosto de 2023, el Financial Times informó: «Argentina se enfrenta a una creciente presión para devaluar su moneda nuevamente mientras su gobierno lucha por evitar el colapso económico […] con una inflación superior al 100 por ciento anual; alrededor del 40% de las personas que viven en la pobreza; y se avecina una recesión».

La victoria de Milei en las primarias llevó a una devaluación del peso del 18 por ciento y a un aumento de las tasas de interés al 118 por ciento con el objetivo de restaurar la confianza, y a un aumento generalizado de los precios de los bienes de consumo de dos dígitos de la noche a la mañana. No es de extrañar que los votantes desmoralizados y desencantados acudieran en masa a las propuestas simplistas de Milei.



Sin embargo, dada la experiencia del país con el neoliberalismo, la dolarización y la austeridad del FMI en el pasado, el gobierno de Fernández no logró movilizar a su base política para ejercer presión sobre el FMI para obtener concesiones que mejoraran la posición negociadora de Argentina.



Los planes de Milei de recortar el gasto público del 38 al 15 por ciento del PIB implicarán severos recortes en áreas muy sensibles como las pensiones, los subsidios al transporte (12 y 2,5 por ciento del PIB, respectivamente) y el apoyo a las prestaciones sociales para el 40 por ciento de la población.



La dolarización de la economía, técnicamente muy difícil de implementar, exacerbará masivamente la desigualdad y la pobreza, situación que en el pasado ha llevado a un conflicto social militante que ha hecho que las administraciones no peronistas no puedan terminar su mandato.



Dada la importancia de Brasil y China para la economía argentina, queda por ver si Milei está realmente dispuesta a implementar una ruptura tan autolesiva.



Donde Milei también puede causar un daño sustancial es en su oposición a continuar desarrollando una moneda común Brasil-Argentina para su comercio mutuo, pero también para América Latina en su conjunto. Complicaría considerablemente, pero no detendría, el proceso de integración regional en curso.



La elección de Javier Milei como presidente llevará a Argentina a una crisis gigantesca y multifacética, lo que llevará a su administración de extrema derecha a atacar los derechos y conquistas de las personas.



Sus brutales políticas ultraneoliberales prometidas se complementarán con una implacable represión y persecución de los opositores. Por lo tanto, debemos construir el más amplio movimiento de solidaridad para defender la democracia y los derechos democráticos de los pueblos en Argentina.

Por Francisco Domínguez

Javier Milei, candidato presidencial de la coalición Libertad Avanza, habla en su sede de campaña tras el cierre de las urnas para las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023

Columna publicada originalmente el 24 de noviembre de 2023 en Morning Star.