Argentina: Trabajadores denuncian impacto socio-ambiental de proyecto minero en Chubut

Trabajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud de la provincia argentina de Chubut emitieron una carta abierta a los gobiernos Provincial y Nacional oponiéndose a la megaminería y al proyecto de zonificación minera “Desarrollo industrial metalífero sustentable de la Provincia del Chubut” (PL128/20).

Este proyecto minero es impulsado por el Gobierno Provincial de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre y por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández.

El comunicado denuncia que “la megaminería (minería metalífera a cielo abierto) forma parte de este modelo basado en lógicas patriarcales, economicistas, predatorias y cortoplacistas, que no contempla las autodeterminaciones de los pueblos en el diseño de un futuro donde la calidad socioambiental del territorio sea prioritaria”.

Presentamos el programa para el desarrollo minero de los próximos 30 años con gobernadores y actores del sector.



Una minería inclusiva y sustentable es el motor del crecimiento de nuestra industria, las exportaciones y las inversiones para el desarrollo del país a largo plazo. pic.twitter.com/pqYaqPvffR — Matías Kulfas (@KulfasM) November 5, 2020

La propuesta crítica realizada por los trabajadores manifiesta la necesidad de “asumir el desafío de plantear un modelo socio-económico inclusivo y plural, basado en los principios de sostenibilidad y del buen vivir”.

En la declaración se precisa los riesgos que conlleva esta acción de incidencia medioambiental. “La expresión ‘minería sustentable’ es falaz, ya que tal calificación no puede aplicarse a una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable, contamina el aire, provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad”.

El “Desarrollo industrial metalífero sustentable de la Provincia del Chubut” no cuenta con licencia social y además el proyecto de Ley 128/20 propuesto por el Ejecutivo Provincial no fue elaborado de manera participativa y democrática y no se consultó a las instituciones científicas, universidades, ni a organizaciones socioambientales, ni a comunidades de pueblos originarios, insisten los trabajadores argentinos.

La megaminería no va a modificar la crisis socio-económica de la provincia, precisan los firmantes de la carta abierta al gobierno y acotan que desde hace años, “Chubut es la cuarta provincia más exportadora del país”.

“En definitiva, pedimos que se respete al pueblo y la democracia”, concluye el documento.

En noviembre de 2020 el ministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina publicó en su cuenta en Twitter el “programa para el desarrollo minero” .

