Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta convoca a una caravana este jueves 7 de julio

Osvaldo Durán, uno de los voceros de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

Fotografía: La Izquierda Diario.

La Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta convocó a una caravana el jueves 7 de julio, a las 18:30 horas, desde un punto de encuentro que se dará a conocer horas antes del evento.



Uno de los voceros de la organización, Osvaldo Durán, conversó con El Ciudadano para describir los motivos de esta manifestación «Aún quedan 64 personas en cárceles en distintos puntos del país». «A casi 4 meses del comienzo del nuevo Gobierno, no hay ningún cambio relevante para la situación carcelaria de quienes salieron a protestar para conseguir un país mejor para todos».



«Hoy son 3 senadores los que no aprueban el proyecto que puede dar la libertad a los presos de la revuelta, Ximena Rincón (DC), Matias Walker (DC) y Karim Bianchi (Ind)», señaló.



«Si lo que quieren es hacer que este gobierno fracase, no utilicen a personas que en su mayoría no tenían antecedentes previos; por lo tanto, no eran delincuentes y han sido formalizados por delitos de los cuales no hay pruebas, debiendo soportar por más de dos años prisiones preventivas a espera de juicio», agregó.



«Son hartas las personas que en los juicios han salido absueltos porque no cometieron los delitos de los cuales se les acusó», precisó el dirigente.



Y, agrega, sobre la represión e impunidad de graves violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social «Esa estrategia del gobierno de Piñera fue utilizada para criminalizar la protesta y a través del miedo lograr que nadie más saliera a las calles a manifestarse. Sin embargo, eso nunca sucedió y ‘pacos’ como Crespo, Cabezas y muchos más, solo se divertían secuestrando, disparando, mutilando y golpeando a quienes están aburridos de este sistema que hace más pobre al pobre y más rico al rico».



Respecto de las exigencias planteadas por los familiares de prisioneros políticos de la revuelta, el portavoz comentó «Las demandas de nuestra causa son las de siempre, libertad a los presos políticos de la revuelta, justicia, reparación y garantías de no repetición».



«La Asamblea ha buscado una salida política al problema de las personas encarceladas a través de proyectos de indulto, pero siempre el problema es el mismo, los senadores dicen estar con el pueblo, pero eso no es verdad», finalizó Durán.