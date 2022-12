Audiencia para lectura de testamento de Lucía Hiriart fue aplazada para el 8 de febrero

La audiencia donde se dará lectura al testamento de Lucía Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet; fue postergada para el 8 de febrero.

La lectura del testamento se da en el marco de la investigación que determinó que Pinochet se adueñó de alrededor de 17 millones de dólares, los que fueron obtenidos de manera ilícita y que corresponden a patrimonio público, refiere Resumen.

La medida fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien pidió abrir el testamento que dejó en vida Lucía Hiriart de Pinochet y el cual se encuentra resguardado celosamente en una bóveda del Banco de Chile.

No obstante, el trámite no se ha podido realizar debido a que no se ha dado con el paradero de la integrante de CEMA Chile, María Luisa Oettinger, quien debía presentarse como testigo.

Oettinger es esposa del exgeneral del Ejército Sergio Moreno, el que se desempeñó como asesor de Pinochet; por lo que su presencia es solicitada en el procedimiento leal.

Cabe recordar que, el testamento de Lucía Hiriart – quien falleció en diciembre del año pasado – fue firmado ante notario el 3 de septiembre de 2002, es decir, dos años antes que la justicia de Estados Unidos explotara el escándalo del “Caso Riggs”, a través del cual se descubrió que el exdictador Augusto Pinochet ocultó millones de dólares en cuentas del mencionado banco.

Las personas que participaron de la formalización del testamento fueron la abogada y amiga de Lucía Hiriart, Julia Hormazábal, junto a Jorge Aguilera Ribera y María Luisa Oettinger, quienes formaron parte de CEMA Chile, hoy disuelto por la justicia.

Las diligencias del CDE con el testamento de Lucía Hiriart buscan indagar, además, si existen dineros guardados o sellados, que eran parte de esta investigación.