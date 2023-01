Avance legislativo para elevar sanciones y nuevos tipos penales en contra del crimen organizado

La Sala del Senado aprobó el 24 de enero una actualización de este tipo de ilícitos, estableciendo la posibilidad del comiso de las ganancias ilícitas y la introducción de técnicas especiales para su investigación.

“Cuesta entender que algunos sectores se resten de la mesa sobre seguridad, cuando este proyecto es fruto de aquello», señaló el senado Jaime Quintana.

Aprobación en el Senado

Un contundente respaldo dio la Sala del Senado al proyecto que actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y que establece técnicas especiales para su investigación, al aprobar por amplia mayoría todas las disposiciones analizadas por las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda, respectivamente.

Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Todas las disposiciones que no fueron objetos de cambios o que tuvieron modificaciones aprobadas de manera unánime por las comisiones fueron aprobadas con 41 votos a favor y 1 abstención.

En tanto, una disposición que crea una nueva agravante para los delitos en que se produzca un ataque por un grupo que no se ha concertado previamente para hacerlo, como es el caso de las denominadas «turbas», fue aprobado con 27 votos a favor y 1 abstención.

Finalmente, una disposición que permite que el Ministerio Público pueda solicitar a los proveedores de servicios, sin autorización judicial y en el marco de una investigación penal, los datos básicos del titular de un servicio, fue aprobada con 26 votos a favor.

Aspectos Fundamentales

Previo a la votación, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador José Miguel Insulza, explicó los aspectos fundamentales del proyecto y destacó el apoyo transversal que hubo durante el análisis en particular. «El tema del crimen organizado es el que hemos hablado en los últimos meses y este proyecto tiene una importancia muy grande…nos hemos esforzado al máximo en tener la mayor cantidad de acuerdos posibles en materia de seguridad», dijo el senador.

En una línea similar se manifestó el senador Juan Antonio Coloma, que en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, se refirió a las disposiciones que analizó esa instancia, destacando las que facilitan «el comiso de los recursos sin sentencias condenatorias».

En lo fundamental, el proyecto actualiza los delitos sobre la materia y propone la creación de dos figuras diferentes: la asociación delictiva que busca sancionar a las organizaciones que tengan entre sus fines la perpetración de simples delitos (penas de hasta 5 años) y la asociación criminal cuando la organización tenga por objeto cometer crímenes (penas sobre los 5 años y un día).

Asimismo, amplía las técnicas especiales de investigación para los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, estableciendo nuevas técnicas de captación o grabación subrepticia; la habilitación expresa para utilizar agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes; entregas vigiladas y acceso remoto de equipos informáticos.

También contempla medidas especiales de protección para los intervinientes en procesos penales que persiguen la criminalidad organizada y considera el comiso sin condena previa, el comiso por valor equivalente y el comiso ampliado, consideradas fundamentales para el combate del crimen organizado.

Durante el debate de la iniciativa intervinieron los senadores:

Enrique Van Rysselberghe

«Este proyecto legisla en 4 áreas bien específicas, moderniza la persecución del delito de asociación ilícita que tiene la misma regulación de hace 140 años… es un gran paso para mejorar la persecución penal contra el crimen organizado y contó con todo el apoyo de los senadores de oposición y espero que su tercer trámite sea expedito».

Iván Moreira

«Los tentáculos de estas bandas pueden terminar por asfixiar el estado de derecho y por eso hay que tener herramientas para infiltrarlos, conocerlos, desarticularlos, quitarles el poder de fuego y decomisarle los recursos que han adquirido por medios ilegales»

Matías Walker

«El comiso de ganancias ilegítimas, aún antes de la sentencia, es pegarle al narcotráfico y al crimen organizado donde más les duele, quitándole sus bienes… estamos aprobando este proyecto porque la seguridad es una tarea de Estado, hoy el principal enemigo de la democracia en América latina es el narcotráfico y el crimen organizado».

Kenneth Pugh

«El crimen organizado es la cúspide de toda la cadena delictual…el crimen organizado se instala cuando hay corrupción y la corrupción se produce cuando se genera lavado de activos…contar con un catálogo actualizado y medidas especiales es la primera forma de enfrentarlo, pero no es la única»

Francisco Huenchumilla

«Hay nuevas técnicas que le permiten al Ministerio Público tener las herramientas eficaces para atacar el núcleo central donde está el nervio de esto que es atacar las ganancias ilícitas…combatir la delincuencia tiene una fase primordial que es la anticipación y para eso es fundamental poner al día los servicios de inteligencia para que tengan una mirada prospectiva de los hechos y puedan anticiparse»

José Miguel Durana

«Este proyecto permite tener herramientas eficaces para luchar contra los delitos de asociación delictiva y criminal que se encuentran presentes en nuestro país…aun cuando entendemos que este proyecto constituye un avance, creemos que el crimen organizado necesita el compromiso de todos los servicios públicos…aquí están las prioridades de la gente»

Jaime Quintana

«Las utilidades del narcotráfico son comparables a las de cualquier grupo económico del país, por eso este proyecto -que no es parte del populismo penal- busca atacar los patrimonios. (…) Cuesta entender que algunos sectores se resten de la mesa sobre seguridad, cuando este proyecto es fruto de aquello».

Carmen Gloria Aravena

«Es muy específico el proyecto, se hace cargo de los problemas actuales y va en beneficio absoluto del país… de a poco vamos avanzando y eso implica que tenemos un tremendo desafío y responsabilidad como parlamentarios».

Pedro Araya

«La actual descripción de asociación ilícita no se corresponde con las actuales asociaciones criminales, donde se organizan de forma distinta. En este sentido, el proyecto, al establecer las asociaciones delictivas y las asociaciones criminal, permiten perseguir de mejor manera a estas bandas criminales y da más facultades al Ministerio Público para desbaratarlas».

Iván Flores

«Hasta el momento no hemos visto que haya una decisión política firme, que permita enfrentar las nuevas formas de delitos. En los barrios ya no aguantan las balaceras, asaltos, crímenes a vista y paciencia, donde nadie se atreve a intervenir. La única manera de enfrentar esto es con decisión y sin titubeo».

Alejandra Sepúlveda

«Ahora nos vamos al tercer trámite y esperamos que ahí se resuelva, por eso es que no me cabe en la cabeza que es un sector político se haya retirado de una mesa en donde vemos cuáles son los proyectos más importantes, sistémicamente… No puedo entender que quien pierda hoy es la ciudadanía».

María José Gatica

«Esto quiere la ciudadanía, colocar los proyectos de ley de seguridad en la Sala para votar…el tema de seguridad se ha desplazado a lo largo de todo el país, de norte a sur…hoy más allá de mesas y de diálogos, pasemos a la acción concreta porque eso es lo que quiere el Chile de hoy»

Isabel Allende

«Estamos todos de acuerdo en que estamos actualizando los delitos que sancionan la delincuencia organizada. Teníamos una legislación obsoleta y que se apliquen los comisos de las ganancias ilícitas es muy importante. Es una actualización sumamente necesaria. Todos estamos conscientes que este es un tema que afecta a todos sin distinción y por eso es importante ponernos de acuerdo»

Ximena Rincón

«Los delitos de crimen y narcotráfico son la primera prioridad para todos en el país…hoy el principal teme es esto. Podemos pensar en mejoras en salud, en pensiones, trabajo y educación pero si no hay paz social y no tenemos control en materias delictivas, es complejo…hacemos un llamado a que todos y todas nos hagamos cargo de este tema».

