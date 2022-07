Balance del proceso constituyente de la Convención y el llamado a informarse

El Pleno del órgano constituyente despachó la propuesta de nueva Constitución con 388 artículos.

Ambas mesas directivas que tuvo la Convención destacaron el trabajo realizado a lo largo de este proceso.

“Estoy muy contenta, he vivido el proceso en general siempre con mucha esperanza y me voy contenta porque he visto el trabajo de muchos colegas, muy arduo, durante un año, donde finalmente hemos alcanzado ese quórum supramayoritario y llegar a consensos amplios”. María Elisa Quinteros

Emoción. Ese es el sentimiento que se vivió en el Hemiciclo del edificio del Congreso Nacional en Santiago, y sede de la Convención Constitucional, cuando la voz de John Smok, secretario del órgano constituyente, anunció el fin de las votaciones del informe emanado por Armonización y por consecuencia bajó el telón del trabajo realizado por las y los convencionales, proceso que finalizó con ceremonia de cierre y entrega oficial de documento el pasado 4 de julio.

Presidenta María Elisa Quinteros y Vicepresidente Gaspar Domínguez al cierre de la sesión del 28 de junio.

Balance

La Mesa Directiva, encabezada por la presidenta María Elisa Quinteros, realizó un análisis del trabajo realizado por Convención Constitucional. Para la representante del distrito 17, fue un año de mucho trabajo, que finaliza con la propuesta de nueva Constitución redactada, pese a los pronósticos negativos.

“Estoy muy contenta, he vivido el proceso en general siempre con mucha esperanza y me voy contenta porque he visto el trabajo de muchos colegas, muy arduo, durante un año, donde finalmente hemos alcanzado ese quórum supramayoritario y llegar a consensos amplios”.

En esa línea, la presidenta Quinteros fue consultada sobre las encuestas que apuntan a un eventual triunfo de la opción “rechazo” en el plebiscito de salida.

“Siempre veo el proceso con mucha ilusión, con mucha convicción, o si no, no estaría acá. Al menos desde mi rol como ciudadana voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para seguir informando en los meses de julio y agosto. No veo ese escenario, porque de verdad veo una propuesta que es positiva, que es algo escrito en democracia, legítimamente escrito, así que no me pongo en ese escenario, puedo pecar de ilusa, pero tengo mucha fe en la gente”.

Mientras, el vicepresidente Gaspar Domínguez, señaló que “lo bonito de la democracia es que la ciudadanía tiene la última palabra”.

“La ciudadanía va a definir y en este proceso ha tenido dos veces la palabra: para el plebiscito de entrada y luego para elegirnos a nosotros los convencionales y tendrá la última en el plebiscito de salida. Chile tiene un tremendo desafío, cualquiera sea las opciones del plebiscito de salida y que como estado, como pueblo de Chile, de alguna manera encausamos la profunda crisis política que nos trajo hasta aquí a través de este proceso constituyente, que abre la posibilidad de avanzar en esta crisis social y en ese sentido es que la ciudadanía tendrá la última palabra el 4 de septiembre, donde comienza de alguna manera la implementación en cualquiera de las direcciones posibles, como consecuencia de esa elección”, agregó.

Gaspar Domínguez, María Elisa Quinteros, Elisa Loncon y Jaime Bassa fueron los encargados de liderar el proceso constituyente.

Llamado a informarse

Asimismo, las autoridades del primer periodo de la Convención, Elisa Loncon y Jaime Bassa, también tuvieron palabras para el cierre del trabajo constituyente.

La representante de escaños reservados sostuvo que el trabajo “lo planificamos así, planificamos el trabajo para cumplir el mandato que el pueblo nos dio. Ese fue un punto de inflexión para las dos mesas”.

Loncon añadió que siente que están en deuda con la ciudadanía, “porque aquí nos concentramos en redactar las normas constitucionales y que este tiempo que nos queda, invitar a todos los que hemos sido convencionales a salir a informar. Necesitamos llevar la verdad del texto a todos los rincones de Chile para no dar espacio a las mentiras que quieren impedir que este proceso llegue a buen fin”.

Puntualizó, en ese sentido que es importante que la gente se informe, que conozca el documento y “que sepa con claridad que aquí no hay tercera vía, no hay amarillos y que lo que nos queda constitucionalmente a todas y todos los chilenos es el plebiscito del 4 de septiembre o se aprueba o rechaza”.

Por su parte, Jaime Bassa sostuvo que “los pueblos de Chile pueden estar satisfechos. Pueden estar contentos, de que aquí hay una institución de representación popular que vino a este espacio a ejercer un tipo de poder político que no había sido ejercido nunca en la historia de Chile, un poder constituyente que vino aquí a construir el espacio para que la voz de la voluntad popular se pudiera expresar, se pudiera materializar, en diálogos abiertos complejos, pero también muy fructíferos y se pudiera concretizar en una propuesta de nueva constitución que le da esperanza al país”.

Con información desde la Plataforma Chile Convención