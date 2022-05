Barricadas y represión policial en Hualpén marcan nueva jornada de movilización de trabajadores subcontratados de ENAP

Los trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) instalaron barricadas en la costanera de Hualpén, como forma de protesta, para rechazar la nula disposición al diálogo de la por parte de la gerencia de la estatal para solucionar el conflicto, que se mantiene desde hace 16 días.

🟢 Día 16 y los trabajadores y trabajadoras subcontratados seguimos en nuestra movilización, esperando a @GobiernodeChile y @Enap_Informa para negociar mejores condiciones laborales y beneficios pic.twitter.com/6YL8i0WXrY — FENATRASUB Chile (@fenatrasub) May 17, 2022

La manifestación – que se lleva a cabo en el lugar desde este lunes en Hualpén-, terminó siendo reprimida por personal de Carabineros, quienes atacaron con gases lacrimógenos, afectando, además, al Colegio República del Perú, donde se encontraban niños.

Apoderado del colegio república del Perú en Hualpén, protesta a carabineros por lanzar gases lacrimógenos que afectan a menores al interior del establecimiento.

Vía @amigospenquistas pic.twitter.com/xtkkqErrP3 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 17, 2022

Víctor Sepúlveda, presidente de Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub), rechazó lo sucedido, y aseveró que sienten que han sido traicionados por el Gobierno.

«Queremos hacer sentir el malestar de todos los trabajadores y su familia (…) queremos hacer sentir a la comunidad que los trabajadores están molesto porque se sienten traicionados por el ENAP y por el Gobierno», expresó Sepúlveda durante una rueda de prensa.

«A estas alturas, es demasiado crítica la opinión que tengo del gobierno. No ha estado a la altura de los trabajadores, cuando fueron los trabajadores que instalaron al gobierno actual. hemos sentido, hasta el momento, puñaladas del gobierno. No somos comunistas, no somos delincuentes, pero este gobierno no ha sido capaz de gobernar a cinco personas en un directorio de ENAP», añadió.

🟢 Pdte FENATRASUB informando a la prensa los motivos de esta movilización, la larga lucha de trabajadores subcontratados @Enap_Informa por reconocimiento y la mala gestión del @GobiernodeChile en este conflicto pic.twitter.com/hbBcgiueOe — FENATRASUB Chile (@fenatrasub) May 17, 2022

Por su parte, Carlos Contreras, parte de la vocería de las y los subcontratados de ENAP, reiteró su llamado al Gobierno, a hacerse responsable de los trabajadores.

«Se haga presente (el Gobierno) respecto a los trabajadores, porque es una responsabilidad. Este conflicto es por acortar la brecha con el trabajador de planta, hay un déficit económico de los trabajadores con contratos de largo aliento, de décadas», puntualizó Contreras, citado por Resumen.

El pasado viernes, Fenatrasub denunció que los directivos de la Empresa Nacional de Petróleo no acudieron a la mediación convocada por la Dirección del Trabajo.

Ante esta situación, los trabajadores subcontratados instaron al Gobierno a “tomar cartas en el asunto”.