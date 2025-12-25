Belén enciende las luces navideñas como acto de resistencia frente al genocidio en Gaza

La ciudad palestina retoma las fiestas en un clima de resistencia espiritual y crisis económica bajo la sombra de la ocupación israelí.

Este 24 de diciembre, la música de las gaitas y los desfiles volvieron a recorrer las calles de Belén, rompiendo el silencio que la ciudad mantuvo en solidaridad con la masacre en la Franja de Gaza. Tras dos años, los habitantes decidieron volver a celebrar la Navidad como un acto que recupera la alegría y esperanza ante la violencia que aún persiste en la región.

El retorno de los festejos ocurre en un escenario crítico donde la ofensiva israelí deja más de 70.000 palestinos muertos. El impacto también es devastador en lo económico debido a la guerra, puesto que Belén también depende del turismo religioso, y en esta oportunidad se registró una alta ausencia de peregrinos extranjeros.

Aunque el árbol tradicional de estas fechas volvió a iluminarse frente a la Basílica de la Natividad, donde se presume que es el lugar de nacimiento de Jesús hace más de dos mil años, la mayoría de los visitantes son familias locales, tanto cristianas como musulmanas, que buscan recuperar la esperanza tras dos años de ataques y muertes.

La Embajada del Estado de Palestina en Chile difundió un informe que califica el encendido del árbol como un «símbolo de resistencia» ante la agresión, reafirmando su firmeza frente a una crisis que mantiene bloqueados miles de camiones con suministros esenciales mientras el invierno golpea a los desplazados.

Por su parte, el Fray Marcelo de la Custodia de Tierra Santa —difundido por el medio TRT Español— declaró que existe mucha esperanza y alegría potenciada por la «necesidad de un cambio de hoja, sin olvidar lo que ha pasado, obviamente», señaló el religioso.

La Navidad este 2025 en Palestina queda marcada por la dualidad que entrega la luz del árbol en Belén frente a la oscuridad de los sucesos en Gaza. Mientras que Pierbattista Pizzaballa, autoridad clave en Tierra Santa, preside la misa de Nochebuena, la población palestina sigue exigiendo el fin de una ofensiva, que a pesar de los acuerdos, sigue cobrando vidas bajo el invierno de la región.