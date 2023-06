«Besito D3»: lo nuevo de KYA junto a EasyKid

Macarena Videla, más conocida como KYA, es una cantante que a ido consolidándose como una de las más destacadas en la música urbana chilena con su álbumes “Desdicho” (2020), “Back to basics” (2022), y canciones como «Dime«, «Dándote <3» con Pablo Feliú y Nass G, o «Faroles» en colaboración con Denise Rosenthal, Shriel y Soulfía, por nombrar sólo algunas.

La artista que tuvo una exitosa presentación en Lollapalooza Chile 2023, fue nominada como «artista urbana del año» en los premios Copihue de Oro 2023 y también, recientemente, destacó con su presentación en los premios Pulsar 2023.

BESITO D3

La joven de 25 años de edad sigue con novedades este año con el estreno del sencillo y video «BESITO D3«. La canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales habla de un casual y sensual encuentro entre dos personas solteras en medio de la noche.

«Hace tiempo que venía coqueteando con volver a hacer un reggaeton pero quería encontrar un estilo con el que pudiera fluir de manera natural y pudiera mezclar el sonido mío. Desde chica que siempre me ha encantado este género como RKM & Ken-Y, De La Ghetto, Alexis y Fido, Jowell & Randy, Don Omar, por lo que se fue dando natural querer acercarnos a esa estética. Una inspiración especial para «BESITO D3» fue la canción “Ton Ton Ton” de Nicky Jam con RKM & Ken-Y, en la cual hago una referencia en la letra«, comentó KYA.

La exponente musical señaló que «fue el momento preciso para hacerlo«, ya que le permitió entender que puede ser flexible y abordar todos los estilos musicales que desee, en este caso en particular, con un reggaetón inspirado en la vieja escuela.

EasyKid

Para este single, cuenta con el feat. de EasyKid, uno de los principales nombres de la nueva generación de músicos urbanos.

«Siempre me ha gustado muchísimo lo que hace el Easy, creo que su propuesta artística, estética y musical es muy distinta y única, hace rato que quería hacer algo juntos. Cuando terminamos la maqueta de “BESITO D3” todos nos imaginamos al Easy en ella, siento que estaba dictado que él fuera el featuring«, explica.

Asimismo, el manifiesto su satisfacción por su participación en este trabajo: «hace un tiempo que tenía ganas de participar en un featuring con una artista mujer de la escena chilena, me escribió KYA, y me gustó harto el beat y la idea de la canción, así que me quise sumar al tiro. Me tiene contento el resultado y espero todos puedan disfrutar este tema«, dijo el cantante.

El material fue grabado y mezclado por SuperSirius, conformado por Bastián Herrera y Max Donoso. Y fue masterizada por Lalo Iensen. Además cuenta con un video dirigido por Mr. Sebas, director que ha estado detrás de otros clips como de Young Cister, Polimá Westcoast, Harry Nach, entre otros.

Escucha «BESITO D3» en el siguiente enlace:

Sigue leyendo: Young Miko dará concierto en octubre en el Teatro Caupolicán

Sigue leyendo: “Nagasaki”: Polimá Westcoast estrena nueva canción junto a Emilia