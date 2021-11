Bolsonaro condiciona su participación en debates electorales de 2022

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que está dispuesto a participar en los debates electorales de 2022, con motivo de los comicios para elegir al mandatario del país, en los que tiene previsto presentarse para la reelección.

«Tengo la intención de participar en debates«, sostuvo el mandatario en una entrevista en el programa ‘Agora com Lacombe’, de RedeTV, la noche del jueves.

Sin embargo, condicionó su participación a que no se le pregunte por familiares ni amigos. «Es hablar de mi mandato. Incluso mi vida privada, siéntanse libres. Pero no se metan en cosas de familia, amigos, porque será algo que no llevará a ninguna parte», comentó.

Además, señaló que por su parte «no habrá guerra» en esos debates, porque tiene «un mandato de cuatro años» y podrá mostrar lo que ha hecho.

Em entrevista exclusiva ao 'Agora com Lacombe', presidente também comentou que sua filiação está quase certa com o Partido Liberal (PL).



«Ahora, no puedo aceptar provocaciones, cosas personales, porque entonces te escapas del propósito de un buen debate», manifestó.

La condición puesta por el mandatario para estar en los debates posiblemente sea para evitar preguntas sobre las investigaciones que involucran a sus allegados. Sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro, son investigados por presuntamente enriquecerse con el desvío de salarios de empleados fantasmas en sus oficinas legislativas, un esquema conocido popularmente como ‘rachadinha’.

En la entrevista, Bolsonaro recordó que no pudo participar en todos los debates de 2018, porque «todavía estaba convaleciente» por la puñalada que recibió en un acto de campaña.

Fuente: RT.