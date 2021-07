Bolsonaro: no sé si voy a disputar las elecciones del año que viene

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que no puede garantizar que vaya a ser candidato a la reelección en los comicios presidenciales de octubre de 2022, según señaló en una entrevista con la radio Mundial, del estado de Bahía (noreste).

«Tengo que tener un partido político. No sé si voy a disputar las elecciones del año que viene; seguramente me presente, no lo puedo garantizar», expresó.

Bolsonaro hizo estas declaraciones al hablar de la necesidad de afiliarse a un partido político para poder concurrir, y afirmó que baraja sumarse al Partido Progresista (PP), del que formó parte 20 de los 28 años en que fue diputado federal.

#Encuestas🇧🇷 | Lula da Silva derrotaría a Jair Bolsonaro por 51% a 33% en la segunda vuelta de las elecciones, según Futura Inteligencia. Lula también ganaría la segunda vuelta por 46% a 25% contra Ciro Gomes. La disputa será en octubre del 2022. Ft: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/qUbGaHgnCs — André Vieira (@AndreteleSUR) July 28, 2021

El PP es el mismo partido del nuevo ministro de la Casa Civil —cargo similar al de jefe de gabinete—, Ciro Nogueira, que tendrá como principal misión mejorar la interlocución entre el Gobierno y el Congreso Nacional para facilitar la gobernabilidad.

A pesar de las palabras de Bolsonaro, se da por hecho que se presentará a la reelección; su principal rival y favorito en las encuestas, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), tampoco confirmó todavía la candidatura.

Fuente: Agencia Sputnik.