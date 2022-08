Boric ante «fake news» sobre la nueva Constitución: «Me molesta cuando mienten (…) El derecho a la vivienda propia y digna va a estar garantizado si se aprueba»

El presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a las «fake news» que rodean la propuesta de la nueva Carta Magna, la cual será aprobada o no por la ciudadanía el próximo 4 de agosto en un plebiscito de salida.

En Vallenar, Atacama, mientras estaba realizando la inauguración del Complejo Habitacional «Los Olivos», el mandatario recalcó que todos los parlamentarios están trabajando para que cada una de las regiones formen parte de la agenda gubernamental, para así atender las urgencias de la comunidad.

#GiraNacional en Atacama | Presidente @GabrielBoric junto al ministro del @minvu @carlosmontestwt inauguran conjunto habitacional Los Olivos en Vallenar, en el marco del #PlanEmergenciaHabitacional. https://t.co/3mNaYGuD9T — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 26, 2022

«Yo lamento que todos los parlamentarios no estén presente (en la actividad), porque todos fueron invitados. Esta debiera ser una tarea que sea transversal a cualquier sector político. Acá no caben intereses en el sueño de la concreción de la vivienda propia y digna. No cabe las diferencias que podemos tener entre nosotros», indicó el presidente Boric durante la jornada.

«Tenemos que trabajar juntos como país para sacar adelante este desafío». añadió.

Por esta razón, el presidente Boric hizo énfasis en el derecho a una vivienda propia y digna, establecido en esta propuesta de Constitución.

«A mí me molesta cuando mienten, cuando tergiversan y hay personajes de la opinión pública q aseguran q en el proyecto de nueva Constitución no asegura la vivienda propia, o más bien que la niega. Eso es mentira, falso», recalcó.

Indicó que los chilenos podrán elegir por cualquiera las opciones – Apruebo o Rechazo – el próximo domingo 4 de septiembre, no obstante, instó a la ciudadanía y los actores públicos y políticos a informar de manera correcta la propuesta del texto legal, sin necesidad de mentir.

Por esta razón, manifestó su compromiso de garantizar una vivienda propia y digna, así se genere un escenario de posible victoria del Rechazo.

«El derecho a la vivienda digna propia va a estar garantizado si se aprueba la nueva constitución, y nosotros como gobierno igual vamos a luchar para que el derecho a una vivienda propia y digna esté garantizado. Hoy no lo está», sentenció.