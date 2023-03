Boric respalda a Campillai y repudia dichos de Cordero: «Me parece que es inaceptable y como sociedad tenemos que condenarlo»

El presidente Gabriel Boric se refirió este jueves al ataque verbal que sufrió la senadora independiente Fabiola Campillai por parte de la parlamentaria María Luisa Cordero (IND-RN), quien emitió fuertes declaraciones en un programa radial.

Durante la promulgación de la Ley de Seguridad Económica, el mandatario aseveró que no se puede tolerar que se siga negando la violación a los derechos humanos que se registraron durante el estallido social.

“La senadora Fabiola Campillai ayer sufrió una agresión más por parte de personas negacionistas que revictimizan, que ridiculizan, que tienen una falta de empatía, y que no podemos seguir tolerando”, expresó Boric, citado por T13.

“El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecha hoy, me parece que es inaceptable y como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo, senadora. Cuente con nosotros”,añadió.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, fueron las declaraciones de Cordero, quien además es una trabajadora de la salud.

Por esta razón, el tema fue puesto sobre la mesa este miércoles 22 de marzo por el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, durante una sesión en la Sala del Senado.

Durante la sesión de este miércoles al tratar el tema, Campillai rompió en llanto.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy (…) Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, expresó.

Campillai fue víctima de una bomba lacrimógena en el contexto del estallido social, la cual le llegó en su rostro y le provocó lesiones graves que derivaron en que perdiera los sentidos de la visión, el olfato y el gusto