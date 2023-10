Brasil se mantiene en vilo tras un robo de «proporciones inéditas» en un arsenal de un cuartel

⚠️ ATUALIZAÇÕES SOBRE O ROUBO NO QUARTEL



Militares informaram que cerca de 21 armas foram roubadas, sendo 13 metralhadoras calibre ponto 50 e

8 fuzis calibre 762.



Por meio de nota, o Comando Militar do Sudeste informou que todas as armas levadas são "inservíveis", ou seja, não… pic.twitter.com/lJvpDl2J4J