C80.cl, una experiencia de información y comunicación visual para los ciudadanos

Por Ricardo Vega

La necesidad del cambio constitucional era un tema muy presente desde hace muchos años. Una cuestión que daba vueltas por la cabeza de muchos: Pero para cambiar algo, al menos deberíamos conocer lo que queremos cambiar. Para adentrarse a comprender un texto complejo existen una serie de barreras que el ciudadano común debe sortear. Las constituciones y los textos legales en general, son documentos escritos por expertos donde los no expertos tenemos que esforzarnos en traducir la complejidad para comprenderlos, es un asunto de lenguaje. Sumado a esto, y a pesar del gran impacto que tienen en la vida de las personas, son documentos que se perciben como distantes del flujo de la vida cotidiana. Como si estos factores (lenguaje y distancia de lo cotidiano), entre otros, hubiesen sido diseñados de esa manera.

Con esa inquietud en mente, sumado a mi trabajo en visualización de información, comunicación visual y arte, aparece el interés por desarrollar una plataforma que facilite el acceso contextual a la Constitución, buscando traducir complejidad mediante herramientas visuales en una plataforma orientada principalmente a ciudadanos no expertos. No es que me haya gustado la constitución chilena de 1980, pero era necesario comprender lo que dice como punto de partida para entender su relevancia y cómo impacta en nuestras vidas. Estas han sido algunas de las motivaciones iniciales para empezar con el proyecto c80.

¿Qué es C80?

Es un proyecto independiente iniciado el año 2015, hoy conformado por un equipo de periodistas, comunicadores programadores, abogados y diseñadores, todos interesados en usar las tecnologías de la información y comunicación visual, para la entrega de información de interés público, buscando colaborar en la participación en asuntos cívicos. Somos independientes, no somos un movimiento ni una campaña política. Hemos contado con diversos colaboradores, expertos y activistas de distintas tendencias, a través de columnas de opinión que guían el análisis y promueven el debate informado.

Desde el estallido social del 2019, el escenario donde nació C80 cambió. Ya no es necesario empujar la idea de un cambio constitucional. Ahora C80 busca contribuir al debate cívico, brindando información estructurada, accesible y compatible, desarrollando herramientas visuales para explorar los diversos temas en debate para una nueva constitución, pero también más allá, funcionando como registro visual y de reflexión de los procesos que el país ha vivido.

Diseño, Visualización y Tecnologías de la Información

Para C80 trabajamos con diseño y herramientas de programación y comunicación, ayudando a disminuir la brecha entre expertos y audiencia general, facilitando las tareas de buscar, encontrar y comparar temas relacionados con asuntos cívicos.

En este contexto la visualización de textos e imágenes facilita el acceso a contenidos usando recursos interactivos, como líneas de tiempo, infografías, sonido y vídeo, permitiendo a las personas explorar los datos y la información en contexto, según sus propios intereses, y en diferentes niveles.

Por supuesto que no hemos sido los únicos ni los primeros. En la década pasada han surgido en proyectos que tienen una dirección similar en el uso de tecnologías y recursos visuales, algunos que nos han servido de inspiración: constituteproject.org que dispone de diferentes constituciones del mundo; pudding.cool que cuenta historias de datos de manera visual; blog.poderopedia.org generando un mapa del poder en Chile; lapuertagiratoria.cl, mostrando las idas y venidas de personas entre el Estado y el sector privado; reguleque.cl que funciona como buscador de sueldos públicos; entre muchos otros proyectos en Chile y el mundo. Lamentablemente varios de estos proyectos ya no están disponibles en sus URL originales, pero pueden ser visitados en archive.org mediante su Wayback Machine.

Proyectos desarrollados

En C80 buscamos acercar documentos e información sobre temas de interés cívico, principalmente a personas no expertas. Esto lo hemos hecho a través de tres ejes de contenidos centrados en el usuario:

1- Contexto y contingencia: Detectar y comentar noticias de actualidad publicadas por los medios nacionales, más columnas de opinión de expertos, organizaciones e instituciones. Estas se vinculan con artículos relacionados presentes en la Constitución chilena de 1980.

2- La Constitución Digital: Permite explorar dicho texto de manera amable, usable, citable y abierta. Para esto también se dispone de una API para su consulta interoperable.

3- Elementos y herramientas visuales: Una serie de elementos y herramientas visuales que permitan traducir la complejidad a lenguajes visuales más comprensibles, como visualizaciones, líneas de tiempo, infografías, entre otras.

Es en el ámbito de las visualizaciones y uso de tecnologías de comunicación donde hemos desarrollado diversos proyectos, los cuales han tenido buena acogida de parte de las audiencias web, siendo visitados sobre todo en periodos donde se requiere información en contexto, como en momentos donde hay debates sobre temas constitucionales o en momentos previos a las consultas constitucionales.

Disponibilidad de datos

Consideramos muy importante el acceso a los datos públicos y cívicos, tanto para expertos como para no expertos. Es por esto que dejamos a disposición abierta los datos que surgen de nuestro proyectos. Contamos también con los datos en formatos API interoperables, de manera que cualquier persona con ciertos conocimientos técnicos pueda usarlos en sus aplicaciones o visualizaciones.

Relanzamiento C80

Queremos continuar fortaleciendo el debate informado en temas cívicos, hoy sobre cómo se redactará la nueva Constitución, ya no con el énfasis en la constitución del 80, sino que luego de este nuevo proceso que se abre, continuaremos apoyando el debate cívico usando herramientas visuales y tecnológicas digitales. Para esta nueva etapa estamos preparando un relanzamiento de C80, presentando los proyectos que hemos desarrollado a un público más amplio, comentando sus objetivos y desafíos. En esta nueva etapa buscamos además ampliar el rango de personas que accedan a nuestros proyectos, abriendo también espacios para colaboraciones futuras con otras instituciones y personas. (Hasta aquí, 6.418 caracteres con espacio)

Agradecimientos:

Fondo de Cooperación Local de la Embajada de Finlandia en Chile.

Fondart.

Equipo C80

Escuela de Diseño UC

Para revisar algunos de los proyectos desarrollados puede visitar los siguientes links:

Visualizaciones, líneas de tiempo e historias web.

–Texto constitución de 1980 (2018): texto constitucional a disposición pública en formato accesible para no expertos: https://c80.cl/constitucion/

–Línea de tiempo historia de la constitución (2019): Muestra el origen y desarrollo: https://c80.cl/linea-constitucion/

–Tribunal Constitucional, Cómo y Quiénes (2019): Breve historia del TC, sus integrantes: https://c80.cl/tribunal-constitucional/

–Línea de tiempo de seguridad social (2020): Muestra los hitos que han marcado la historia de avances (y retrocesos) en seguridad social desde el año 1832 hasta nuestros días: https://c80.cl/linea-de-tiempo-seguridad-social

–Íconos Constituyentes (2021): Pack de íconos constituyentes de libre descarga desarrollados: https://c80.cl/iconos-constituyentes/

–Archivo Calle (2022): plataforma web para explorar una colección de imágenes de arte callejero y carteles de la revuelta social del 2019: https://archivocalle.c80.cl

En un futuro buscamos incorporar otras constituciones a la plataforma, como la de 1925, la propuesta rechazada del 2022,

Algunos de los datos accesibles vía web son:

-API Constitución: el texto de la constitución del 1980, la que se puede explorar por artículo, capítulo, o completa:

Ejemplo artículo: https://c80.cl/wp-json/constitucion1980/v1/articulo/21

Ejemplo capítulo: https://c80.cl/wp-json/constitucion1980/v1/capitulo/2

Completa: https://c80.cl/wp-json/constitucion1980/v1/constitucion

–Línea de tiempo Historia de la constitución: https://c80.cl/wp-json/constitucion1980/v1/linea-de-tiempo

–Línea de tiempo Historia de la Seguridad Social en Chile: https://c80.cl/wp-json/constitucion1980/v1/ltseguridadsocial

Ricardo Vega

Diseñador, artista, fundador y director proyecto C80.cl

Sigue leyendo: