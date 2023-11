Caballita y Viejito: Uno de los acusados en redes sociales por el caso de maltrato animal defiende su inocencia

«El día 25 de octubre 2023 en la madrugada día del hecho en Café Palace Valdivia, ocurrió un asesinato y secuestro a perritos. Yo Nicolás (Dj goe) soy totalmente inocente, me encontraba en mi hogar, con mi pareja que puede confirmar esta coartada, por lo que no estuve en tal lugar a esa hora en esa fecha, tengo evidencia de ello y la estaré subiendo. También agregar que no tengo relación con el dueño del café Palace acusado (Jaime Farriol). Aquellos que fueron acusados han eliminado sus redes sociales, pero yo soy inocente y las mantengo abiertas para cooperar en lo que pueda y dar a conocer la verdad», detalló.

Además, señaló que está «dispuesto a cooperar plenamente con cualquier proceso que se lleve a cabo para esclarecer estos malentendidos y demostrar que las acusaciones» en su contra «carecen de fundamento».

«Agradezco su comprensión y aprecio la oportunidad de abordar este asunto de manera adecuada. Estoy seguro de que, una vez que se realice una investigación justa, se demostrará que las acusaciones en mi contra son infundadas. Quedo a disposición para cualquier aclaración adicional y cooperar en cualquier

medida necesaria para resolver este asunto de manera justa», finaliza el pronunciamiento.

