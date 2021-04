Camila Vallejo: «El presidente podrá haberse enriquecido mientras muchos morían y empobrecían, podrá acumular tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón»

Esta tarde en medio de la discusión del «Tercer Retiro del 10% de las AFP», varias fueran las intervenciones de los diputados y diputadas, a favor y en contra. Pero una terminó siendo aplaudida al terminar.

Pero fue la diputada comunista Camila Vallejo, quien, ante el anuncio de los representantes del gobierno en la sala de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto, señaló:

«El presidente de la república, podría perfectamente evitar que vaya al Tribunal Constitucional, no solamente pudiendo evitar poner requerimientos, sino también presentando otras iniciativas y propuestas que se hagan cargo de lo que aquí, mayoritariamente, estamos proponiendo. Pero no lo hacen, no quieren avanzar en más propuestas, nos han dicho que no al ‘impuestos a los súper ricos’, nos dicen no al ‘royalty minero’, nos niegan la ‘renta básica universal’, solo negativas. Entonces esta actitud, la verdad es que es vergonzosa, es inhumana, es inmoral. El presidente de la república podrá haberse enriquecido durante la pandemia, mientras muchos morían, se empobrecían y la pasaban mal. El presidente de la república podrá acumular una tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón, y eso es lo que siente el pueblo de Chile. No hay patriotismo, no hay amor al pueblo, no hay generosidad, no hay solidaridad, no hay voluntad de avanzar en medidas concretas, que impliquen generosidad, que impliquen convocar a sus amigos súper millonarios y decir; ‘vamos a pagar impuestos, más impuestos, para sortear esta crisis, y no tener que hacer que la gente la siga pagando.»

El proyecto del «Tercer Retiro» finalmente fue aprobado hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, tanto en general (por 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones), como en particular (por 120 a favor, 18 en contra y 2 abstenciones).

Puedes ver el video acá: