Cariola sobre sexto retiro: «No es mi atribución pasar por encima de la Constitución»

La diputada por el Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se refirió este lunes al sexto retiro de fondos provisionales.

Esto, tras la advertencia de algunos diputados de patrocinar una posible censura contra la parlamentaria, si esta no pone en tabla la iniciativa para darle celeridad a un posible nuevo retiro.

Entrevistada por el matinal Mucho Gusto, Cariola señaló que ella no está facultada para poner en tabla un sexto retiro, pese a que preside la Comisión de Constitución.

La parlamentaria del PC advirtió, precisamente, que si llegase a poner en tabla un nuevo retiro podría traer consecuencias para ella.

«Eso puede significar que yo vaya al Tribunal Constitucional», aclaró, añadiendo que «no es mi atribución pasar por arriba de la Constitución», refiere MegaNoticias.

En este sentido, recalcó que se está trabajando en darle prioridad a otros proyectos, que podrían brindarle más liquidez a la población.

«Ese proyecto yo me comprometí a que lo íbamos a poner dentro de los proyectos posibles de tramitación», pero remarcó que esa iniciativa finalmente será incluida en la reforma de Pensiones presentada por el Gobierno.

Por esta razón, emplazó los diputados a que no soliciten algo que solo violaría los objetivos del máximo texto legal.

«La ley no me lo permite, pero la Sala de la Cámara es soberana. Entonces los diputados… que han estado emplazándome a mí, pidiéndome hacer algo que yo no puedo hacer, lo que podrían hacer es preguntarle al soberano de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas si tienen una interpretación distinta o no a la que la comisión de Constitución ha hecho», precisó.

No es la primera vez que Cariola se refiere al sexto retiro y una posible moción de censura en su contra.

Hace una semana, la diputada instó a Pamela Jiles (Partido Humanista) – quien es una de las promotoras de esta medida – a dejar el “matonaje político” y también a evitar crear “falsas expectativas” en la ciudadanía ante la discusión de un nuevo retiro de fondos desde las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).