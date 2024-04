¿Carolina Tohá como opción presidencial? Su nombre emerge entre  figuras de la ex Concertación

¿Carolina Tohá opción presidencial del Socialismo Democrático?

A mediados de marzo, La preferencia presidencial espontánea de la ciudadanía según encuesta Cadem, daba entre las tendencias, sin ser candidatas, a la expresidenta Michelle Bachelet, la ministra vocera Camila Vallejo y la ministra del Interior, Carolina Tohá, como las principales cartas presidenciables del oficialismo.

«Yo valoro mucho la presencia de Carolina Tohá (en el gabinete) y creo que debe ser la próxima candidata a la Presidencia del Socialismo Democrático y de toda la izquierda«, sostuvo el exministro e histórico militante del PPD, Sergio Bitar en una entrevista a Radio Cooperativa.

Por su parte, Enrique Correa, también exministro de la Concertación, confesó recientemente que “me encantaría que fuera candidata presidencial” y, más allá de su deseo, agregó que “en el Socialismo Democrático, hoy por hoy, de quien se habla básicamente es de ella (Tohá)”, consigna una publicación de El Mostrador.

En una entrevista en radio Corazón a fines de marzo, la ministra Tohá fue consultada por una eventual candidatura o, al menos, si lo ha considerado: “Si me pongo a pensar en eso, ¿cómo hago este trabajo que tengo todos los días? Tengo que hacer este trabajo bien y después se discutirán esas cosas”, respondió.

“Sí, por supuesto me pongo a pensar y me meto en esta conversación, pero cada vez que me dicen eso yo digo, ‘chuta, si me meto en esa conversación, voy a descuidar la cosa en que estoy metida’, que ya es súper exigente. Entonces, prefiero cuadrarme en la tarea que estoy hoy y ya vendrá el momento de pensás en esas cosas», indicó.

Carolina Tohá Morales, es doctora en Ciencia política y militante del Partido por la Democracia. Fue diputada por el Distrito N° 22, Región Metropolitana de Santiago, entre 2002 y 2009. Ministra Secretaria General de Gobierno en el primer Gobierno de Michelle Bachelet Jeria, entre marzo y diciembre de 2009. Alcaldesa de la comuna de Santiago entre 2012 y 2016. Actualmente, es ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Gabriel Boric Font, desde el 6 de septiembre de 2022.

