Caso Felipe Rojas: Suspenden audiencias hasta la próxima semana por la ausencia de su abogada defensora

El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago suspendió las audiencias contra Felipe Roja, luego de que su abogada, Jacqueline Stubing, no se presentara en el tribunal por segundo día consecutivo.

Rojas es el único sospechoso e imputado por el asesinato de Fernanda Maciel, la joven embarazada que desapareció a principios de 2018 y cuyos restos —junto con el de su bebé en gestación— fueron encontrados a mediados de 2019.

En concreto, la aboga de Rojas no se presentó a la audiencia de este miércoles y se volvió a repetir este jueves, tras presentar licencia médica, refiere MegaNoticias.

Ante este hecho, Stubing pidió que se retomara el juicio el lunes 27 de marzo.

Por su parte, el abogado de Luis Petersen, Andrés Delgado, declaró que la jornada del miércoles, la defensora «presentó una licencia médica que se extiende por 15 días, señalando que ella estaría en una situación que comparecer a partir del lunes 27».

«En atención a eso y a fin de no poner el juicio en una situación de potencial nulidad, de tener que hacerlo de nuevo, con otros jueces, y que todos los testigos y peritos tuvieran que volver a declarar, el tribunal resolvió decretar la suspensión desde el día de hoy hasta el lunes 27 a las 9 de la mañana, considerando lo de ayer (miércoles) como un receso y no como un día más de suspensión», explicó el abogado.

No obstante, no descartó que se tomen otras medidas si la abogada defensora no asiste el próximo 27 de marzo, pero advierte que el juicio podría dilatarse.

Cabe recordar que, la Fiscalía Centro Norte pidió presidio perpetuo calificado, la pena más alta de la legislación chilena contra el acusado, el único imputado por el asesinato de Maciel, una joven de 21 años de edad que desapareció el 10 de febrero de 2018.

En el juicio, se tiene previsto que la fiscal jefa de la Fiscalía Género y Violencia Intrafamiliar (VIF), Patricia Varas, y el fiscal Ulises Berríos presenten 58 testigos, 41 peritos, diversos documentos y prueba material, con los que se busca comprobar el delito y obtener la pena solicitada.

La acusación contra Rojas indica que este “obrando sobre seguro, ya que se encontraba solo en el lugar y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, la superioridad de sus fuerzas, el estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y evitando que pudiera oponer resistencia, para luego violarla, colocándole un vínculo de género en su cuello, apretándolo, hasta causarle la muerte por estrangulación”.

