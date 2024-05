Caso GORE Araucanía y los vínculos del Fiscal Regional: ¿Garantía de independencia y objetividad en la acción penal?

El caso “GORE ARAUCANÏA” y los traspasos de platas

Siguen los diversos coletazos relacionados a los casos de fraude y malversación de recursos públicos vinculados al GORE Araucanía, única gobernación del país dirigida por la derecha y que ha llevado a una serie de acciones penales que incluye a funcionarios militantes de Renovación Nacional e incluso, al diputado independiente del Partido Republicano, Mauricio Ojeda.

Por su parte, el gobernador Luciano Rivas ha tenido un importante blindaje desde los diferentes sectores de la derecha y medios de comunicación, que han apoyado su gestión.

El 27 de diciembre, por disposición del fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo -previa autorización de tribunales, se incautó documentos y archivos vinculados a traspasos ilícitos de dineros fiscales, junto con la detención de una funcionaria de confianza, Jefa de División: Susan Alarcón Rubilar, militante de Renovación Nacional, trabajadora social, quien se desempañaba en la repartición desde el gobierno de Sebastián Piñera en 2019.

Actualmente, Carlos Cornejo está siendo investigado por el delito de “vejaciones en contra de un testigo ciego que al que se le hizo firmar su declaración sin que pudiera leerla”, publicó el diario regional Araucanía Diario, quien además destacó en su publicación del 02 de abril del 2024: “Roberto Garrido confirmó -al inicio de las investigaciones por el caso Convenios- que el gobernador regional Luciano Rivas, tenía la calidad de «imputado», ayer tuvo que admitir que el fiscal adjunto Carlos Cornejo, quien lo representa en la indagatoria por presuntas ilegalidades en la asignación de recursos por parte del Gobierno Regional de La Araucanía, a fundaciones, corporaciones y universidades, será investigado por la presunta comisión del delito de vejaciones en contra de un testigo/imputado de la arista llamada «Manicure».

Este 23 de febrero, el Juzgado de Garantía de Temuco modificó la medida cautelar de prisión preventiva a la jefa de la División de Fomento e Industria del GORE Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, detenida en diciembre de 2023 en las diligencias de la causa denominada “Fundaciones – Gore Araucanía”: “Tras la audiencia, la imputada quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, por lo que abandonó el Centro Penitenciario Femenino de Temuco donde cumplía la prisión preventiva”, destacó Radio Biobío.

La imputada está siendo investigada por los delitos de fraude al fisco reiterado, por 730 millones de pesos de dos proyectos de las fundaciones Folab y Educc, para cursos de capacitación que no se concretaron y un delito de cohecho por 9 millones de pesos que ella habría recibido tras las asignaciones citadas.

Los entramados en el caso GORE Araucanía

Durante la audiencia de formalización a la imputada Susan Alarcón Rubilar en diciembre del 2023, llamó la atención la aparición como abogado defensor de Francisco Ljubetic: “La detención de la funcionaria pública fue declarada ajustada a derecho por el juez Cox, pese al incidente de ilegalidad que promovió el abogado defensor penal privado de la imputada, Francisco Ljubetic Romero, exfiscal regional del Ministerio Público en La Araucanía, quien incluso ingresó un recurso de amparo el que fue rechazado por el magistrado”, consignó Radio Biobío.

Ljubetic fue Fiscal Regional de la Araucanía en los años 2005 – 2013 y fue superior del actual Fiscal Roberto Garrido. También, es directivo, vice decano de la Universidad Autónoma de Temuco y cercano a su propietario: Teodoro Ribera, quien a su vez, es militante de Renovación Nacional, ex parlamentario, ex directivo de TVN , fue parte de la comisión de expertos del fracasado proyecto constituyente de las derechas y ex ministro de Justicia en el gobierno de Sebastián Piñera.

Roberto Garrido también fue académico de la Universidad Autónoma del Sur, donde sus superiores eran: Francisco Ljubetic y Teodoro Ribera. La propia Universidad lo destacaba al momento de asumir como Fiscal Regional: “Académico de la Facultad de Derecho es nombrado nuevo Fiscal Regional de La Araucanía”, titulaba la casa de estudios.

La Universidad Autónoma de Chile, ha sido la casa de estudios que más recursos ha recibido desde el GORE Araucanía. A modo de ejemplo, un reportaje de Araucanía Diario, daba cuenta que durante 2022, Luciano Rivas traspasó $330 millones a la Universidad Santo Tomás, $3.736 millones a la Universidad Mayor, $3.150 millones a la Universidad de la Frontera y 11.679 millones de pesos (once mil) a la Universidad Autónoma de Chile, de Teodoro Ribera.

Las investigaciones caso traspasos de platas y GORE Araucanía

En enero del 2019, la Fiscalía Regional de La Araucanía, a cargo del Fiscal, Roberto Garrido, en su cuenta pública informó de una serie de hechos con respecto a las gestiones del ente persecutor durante el año 2023, entre ellos, llamó la atención la cantidad de recursos transferidos que se investigan y por otro lado, el reconocimiento, a pesar de la magnitud del monto y de las redes de poder que habría, que haya un disminuido personal indagando.

“Con matamoscas no se cazan elefantes y la corrupción es un elefante o varios y lo menciono, porque la corrupción, por el volumen de los montos involucrados, por la dispersión territorial de las acciones, por la calidad de las personas que se involucran, por su red de contactos, por los recursos a los que tienen acceso, son verdaderos casos elefantes y los recursos de la Fiscalía, hoy día, enfocados en 11 investigaciones vinculadas con traspaso de recursos públicos a fundaciones, implica indagar más de 44 mil millones de pesos, a cargo de una parte de la fiscalía, encabezado por un abogado fiscal y un abogado asistente… un matamoscas”, señaló el Fiscal.

También señaló: “Pero a pesar de lo limitado de nuestros recursos, el trabajo desarrollado en estos primeros meses, nos permite tener avances importantes, particularmente en lo que se refiere al traspaso de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Educc y Folab. Tres personas ya han sido formalizadas y se encuentran sujeta a la medida cautela de prisión preventiva imputados por malversación de caudales públicos, administración desleal y lavado de activos. Y además de perseguir las responsabilidades penales (…) El trabajo conjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones, se ha orientado también a la recuperación del patrimonio fiscal, solicitando el congelamiento de las cuentas bancarias y bienes de las personas investigadas para asegurar en caso de que sean condenadas, la restitución de los fondos malversados”.

El Diario Austral de Temuco, ligado a El Mercurio, replicado por Soy Temuco, señaló sobre la noticia: “A raíz de esto, lo anterior dice relación con los traspasos desde el Gobierno Regional a diferentes instituciones, para la ejecución de determinados proyectos o iniciativas de interés público, en las cuales se podría detectar malversación de caudales públicos y otros delitos económicos”.

Entre las distintas diligencias que se han realizado, el Ministerio Público ingresó este jueves una solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del diputado de ultraderecha, Mauricio Ojeda, por su eventual vínculo con la arista del Caso Manicure y que está dentro del Caso Convenios.

La investigación alcanzó a Ojeda, a quien acusan que, siendo diputado, en 2022, entregó aportes económicos a la directora y representante legal de Folab, Rinett Ortiz, quien le habría expresado presuntos problemas económicos de la ONG. Recordar que el diputado, entregó a la Fiscalía su celular completamente destruido, aludiendo que su hijo de tres años había sido responsable. Sin embargo, también se señaló en el marco de las investigaciones y con trascendidos de prensa, que el parlamentario habría dicho: “Lo mejor era quemar el teléfono”. Imputados por Caso Convenios aseguran que diputado Ojeda les pidió destruir sus celulares”, titulaba Tele Trece.

Este jueves 09 de abril, según publicación del diario impreso Diario Austral del viernes, el fiscal regional Roberto Garrido habría confirmado que “el gobernador regional Luciano Rivas «no es imputado» en el Caso Manicure. «No es una persona que esté sujeta a investigación”, destacaba el medio.

Fiscalía Nacional y reunificación caso convenios, no así caso GORE

El 19 de diciembre del 2023, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió consolidar las diversas investigaciones del Caso Convenios que se estaban realizando en diferentes regiones del país. “El objetivo de esta medida es organizar y optimizar los recursos destinados a estas causas”, publicaba el Ministerio Público.

De esta forma, las investigaciones relacionadas a la Fundación Pro Cultura presentes en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, quedaron radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el fiscal regional Carlos Palma.

“Asimismo, las investigaciones relacionadas a Enlace Urbano y Fundación Enred Social contenidas en Arica, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Rios y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quedaron agrupadas en la Fiscalía de Tarapacá, a cargo del fiscal regional Raúl Arancibia”, indicaba la Fiscalía Nacional.

Por último, informó la Fiscalía, las investigaciones relacionadas a Fundación Urbanismo Social en Biobío, Araucanía y Los Lagos, quedaron en manos de la Fiscalía Regional Antofagasta, a cargo del fiscal regional Juan Castro Bekios.

“Los fiscales regionales a cargo de las investigaciones podrán actuar apoyados por los fiscales adjuntos que designe, sin perjuicio que, además, actuarán respaldados en cada región por los fiscales que actualmente están a cargo de las diversas investigaciones penales que se especificaron”.

¿Por qué no se aplicó el mismo criterio para el caso GORE Araucanía sobre las investigaciones por traspasos de dineros y que fuera otra Fiscalía, de otra región que investigara los hechos?

Más allá de la probidad y ajuste de principios y ética del Ministerio Público por parte del Fiscal Regional, Roberto Garrido, ¿Es posible garantizar independencia y objetividad cuando su ex superior es abogado defensor de imputado en el caso Gore Araucanía?.

«El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, nombró al abogado y académico de la Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de Chile, Roberto Garrido Bedwell, como nuevo Fiscal Regional de La Araucanía, quien asumirá sus nuevas funciones el próximo 1 de junio», se publicitaba en mayo del 2021.

Antes de asumir como Fiscal Regional, Roberto Garrido se desempeñaba como fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de La Araucanía y académico de la Universidad Autónoma del Sur.Tuvo una extensa carrera funcionaria en el Ministerio Público, al que ingresó en el año 2002, como abogado asistente en Purén. En sus años de desempeño, ejercicio diversas labores como fiscal jefe y también como responsable de unidades regionales especializadas, entre ellas de delitos sexuales, delitos económicos y de corrupción.

