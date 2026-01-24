Chile, bajo el acecho de EE.UU. por minerales tierras raras: “Son esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirma embajador

Estados Unidos presiona por el control estratégico de minerales críticos en Chile

El Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó públicamente las cadenas de suministro de cobalto y tierras raras desde Chile como «esenciales para la seguridad nacional de EE.UU.». A través de su cuenta oficial de X, el 20 de enero, el diplomático manifestó su apoyo a las gestiones de la empresa Chilean Cobalt Corp. (C3) para reanudar la extracción de cobalto, argumentando que esto «beneficia la relación entre EE.UU. y Chile y genera buenos empleos con buenos salarios para el pueblo chileno». Su declaración, acompañada de una fotografía en reunión con ejecutivos de la firma, se produce tras la firma de una carta de intención de C3 para adquirir hasta el 100% de un depósito de tierras raras en noviembre de 2025.

Las cadenas de suministro diversas y seguras de cobalto y tierras raras son esenciales para la seguridad nacional de EE.UU.

Reanudar las operaciones de extracción de cobalto en Chile por parte de C3 beneficia la relación entre EE.UU. y Chile y genera buenos empleos con buenos… pic.twitter.com/z5bZ1W7KjD — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 20, 2026

La posición del embajador Judd, citada textualmente de su publicación, deja en evidencia un interés estratégico y prioritario de Washington sobre estos minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. Esta declaración inusual de un representante diplomático, que vincula explícitamente los recursos de un país soberano con la seguridad nacional estadounidense, marca una clara intención de influir y acelerar proyectos extractivos específicos en territorio chileno, enmarcándolos en una narrativa de beneficio bilateral.

El hecho no pasó inadvertido por algunas fuentes:

Embajador de EEUU califica las tierras raras chilenas como "esenciales para la seguridad nacional" https://t.co/SUkoE0RMcG pic.twitter.com/eFtt1IASmf — Verdad Ahora (@verdadahoracl) January 21, 2026

Vínculos empresariales con el entorno Trump

Mientras el embajador ejerce presión pública, otras empresas con proyectos en Chile profundizan sus lazos con figuras clave del Partido Republicano. Según una investigación publicada por Resumen.cl, la minera Aclara Resources –que busca explotar tierras raras en Penco– concretó una alianza estratégica con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, una figura política estrechamente alineada con Donald Trump. En un video oficial de la empresa, su gerente general, Ramón Barúa, se reunió con Landry para discutir colaboración en tecnologías de separación de minerales, proyecto que el gobernador apoyó por su potencial para «fortalecer la cadena de suministro de tierras raras de Estados Unidos».

La investigación de Resumen.cl destaca que Landry no solo es un militante republicano cercano a Trump, sino también un veterano militar y expolicía que ha abogado por políticas de seguridad dura, y que actualmente se desempeña como enviado especial de la administración Trump para Groenlandia, territorio señalado como vital para la seguridad nacional estadounidense. El propio Trump ha respaldado a Landry, afirmando que él entiende cuán esencial es Groenlandia para dicha seguridad. Este contexto politiza significativamente la alianza con Aclara, insertando el proyecto chileno en una agenda geopolítica más amplia y militarizada.

Estos movimientos coordinados –la presión diplomática directa y los acuerdos empresariales con el entorno político republicano– revelan una estrategia integral de la administración Trump para asegurar el acceso y procesamiento de tierras raras y cobalto, utilizando a Chile como proveedor clave. La narrativa de «seguridad nacional» estadounidense y «beneficio local» chocan con las preocupaciones ambientales y de soberanía que estos proyectos generan en las comunidades locales, planteando un complejo escenario de dependencia económica versus autonomía estratégica para Chile.