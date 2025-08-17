Cinco son los pactos parlamentarios inscritos ante el SERVEL de cara a las elecciones de noviembre

Tras vencer el plazo en el Servel, cinco pactos se inscribieron para elecciones parlamentarias. Las derechas concurren dividida en "Cambio por Chile" (republicanos, libertarios, socialcristianos) y "Chile grande y unido" (Chile Vamos + Demócratas). El oficialismo fragmentado en "Unidad para Chile" (FA-PC-PS-PPD-PR-PL-DC) y "Verdes, Regionalistas y Humanistas" (FRVS/AH). El quinto pacto se denomina "Izquierda Ecologista Popular" (Partido Igualdad y Humanista)

Autor: Seguel Alfredo
Coaliciones definen mapa electoral parlamentario 2025

Cinco pactos se inscriben en Servel tras cierre de plazo legal
SERVEL informaba pasado las 00,00 horas de esta noche: “A partir de este momento el Servicio Electoral da por concluido el proceso de formalización de pactos  para las Elecciones Parlamentarias de noviembre próximo. Servel agradece a todas las personas que participaron en el”.

Según reportó Radio Cooperativa, cinco coaliciones fueron las coaliciones inscritas ante el SERVEL, quienes tenían hasta las 23:59 horas para concurrir al organismo, y el próximo paso es declarar candidaturas hasta este lunes 18 mediante la plataforma dispuesta.

La emisora detalló que la derecha se presentará en dos bloques: «Cambio por Chile» —integrado por republicanos, socialcristianos y libertarios— y «Chile grande y unido«, coalición de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) y Demócratas. Radio Cooperativa citó a la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien afirmó que esta alianza nace de un «espíritu democrático y profundo amor por Chile».

Ver también / Se inscribió ante el SERVEL la lista “Unidad Por Chile”: Siete partidos rumbo a las parlamentarias

Respecto al oficialismo, Radio Cooperativa señaló su división en dos listas. La principal, «Unidad para Chile«, agrupa al Frente Amplio, PC, PS, PPD, PR, PL y la DC. La senadora socialista Paulina Vodanovic declaró a la fuente estar «conforme con este acuerdo representativo» de la candidatura de Jeannette Jara. El presidente DC, Francisco Huenchumilla, añadió que trabajarán en un programa con «justicia social para todos».

Paralelamente, Radio Cooperativa reportó una lista alternativa: «Verdes, Regionalistas y Humanistas«, liderada por la FRVS y Acción Humanista, tras abandonar negociaciones oficialistas. Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, calificó la decisión como «arriesgada» pero afirmó que sus partidos «no nacieron para morir arrodillados». La fuente añadió que incluirán al exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp como candidato al Congreso.

Finalmente, Radio Cooperativa precisó que un quinto pacto, «Izquierda Ecologista Popular» (Partido Igualdad y Humanista), completó las inscripciones. Con esto, el escenario electoral queda definido para las próximas parlamentarias en Chile.

