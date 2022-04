Clases presenciales en liceo de Quinta Normal continuarán suspendidas «hasta nuevo aviso» tras amenaza de «masacre escolar»

Las clases continúan suspendidas en el liceo Benjamín Franklin, ubicado en la comuna de Quinta Normal, luego de que fuese blanco de amenazas de muerte la semana pasada.

Desde temprano, se encuentran funcionarios de Carabineros y un equipo del GOPE para inspeccionar las zonas aledañas y al interior del mismo recinto.

A pesar de la situación, la Municipalidad anunció que las clases se mantendrán suspendidas «hasta nuevo aviso», y que se trabajará en estrategias para abordar la violencia escolar.

En la misiva, el municipio informó que este martes se realizará una nueva jornada de reflexión entre trabajadores del recinto «para construir de manera colaborativa estrategias para abordar los casos de violencia y el desarrollo de propuestas que restablezcan el clima de convivencia», refiere MegaNoticias.

«Se harán rondas de Carabineros durante todo el día y también habrá rondas reforzadas de seguridad municipal», informó la municipalidad.

Cabe recordar que, hace una semana, el liceo anunció la suspensión de clases tras viralizarse un video en redes sociales que anunciaba una masacre escolar para este lunes.

“Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse y menos correr. Tus pies no se salvaran a un ametrallamiento y también seremos gentiles y no sentirán dolor. No tengan miedo, solo queremos divertirnos. También le daremos pista sobre quienes somos pero primero tendrán que matarme, pero yo ya estaré a gusto, después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mi…», expresó una voz desconocida en el video publicado.

«No se crean inmortales, sabemos todos sus nombres y rasgos faciales. todo aquel que se interponga en nuestro camino morirá. No somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia», continuó diciendo.

Este mismo modus operandis se registró días después a otras instituciones.

Posteriormente, se viralizó un video de amenaza escolar, esta vez contra el Liceo Armando Robles de Valdivia.

El video, esta vez, fue publicado en la red social TikTok, no obstante, tenía la misma fecha de la masacre: 4 de abril.

«Espero ya estén preparados para la masacre escolar para el día 4 de abril de 2022. Llevo seis años en el colegio y todas las cosas siguen igual, sin ningún cambio. Con mi grupo iremos a exterminar a todas las personas que se crucen en nuestro camino. No vamos a tolerar ni una falta más de respeto y menos la irresponsabilidad de que pillen (…)Ratón por todo el instituto, malas alimentaciones, mala educación, amenazas a los estudiantes, preocupación por su salud mental», expresó una voz no identificada.

Este fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía de Los Ríos, anunciaron la detención del presunto autor de las amenazas de “masacre escolar” contra el liceo de Valdivia.

El menor de edad quedó bajo la vigilancia del Consejo de Defensa del Niño y fue formalizado por el delito de amenazas.

En este caso, en concreto, el Tribunal fijó el plazo de investigación en 90 días.