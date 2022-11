CNTV desestimó más de 640 denuncias contra TVN por entrevista a ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) desestimó las 646 denuncias tramitadas en contra deTVN por la entrevista al ex oficial de Carabineros Patricio Maturana, declarado culpable por el delito de lesiones graves a la actual senadora Fabiola Campillai, tras disparar una lacrimógena que la dejó sin la visión, el gusto y el olfato.

Esta decisión fue tomada por siete de 11 consejeros. Sin embargo contó con el voto en contra de la presidenta del CNTV, Faride Zerán, y de los consejeros Daniela Catrileo, Francisco Cruz y Beatrice

Ávalos, quienes consideran que la entrevista sí supone una infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

De acuerdo con el acta, la presidenta del CNTV fundamentó su voto en contra con base en el tratamiento periodístico de la entrevista.

“No tiene un apropiado abordaje de derechos humanos en tanto revictimiza y no entrega un trato apropiado a la posición de la senadora Fabiola Campillai y de Patricio Maturana, carabinero responsable del grave ataque del que ella fue víctima”, señaló, tal como consignó El DInamo,

A su juicio, este tipo “no se puede abordar de la misma manera a víctimas y victimarios, pues los estándares internacionales señalan que se debe tener especial precaución con las primeras”, indicó Faride

Zerán.

La presidenta CNTV destacó que tal y como se menciona en el acta, “siempre se debe respetar la libertad de expresión”, un valor que para ella es fundamental, pero “que en casos donde la prensa cubre temáticas relacionadas con violaciones a los derechos humanos se debe tener particular cuidado e informar desde una perspectiva de derechos humanos”.

“El CNTV debe tener un rol en esta materia y considerar las recomendaciones que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos ha hecho”, remarcó.

CNTV no rectificó

Cabe recordar que tras la entrevista a Patricio Maturana emitida en octubre pasado, la senadora Campillai, Junto con realizar un llamado al CNTV y TVN a «replantear su línea editorial y rectificar», sostuvo que el ex uniformado, «además de revictimizarme, mintió públicamente sobre las violaciones a mis derechos humanos y justos días antes de conocer la sentencia de los Tribunales de Justicia».

“Para que nunca más se le dé cabida al victimario, a victimizarse en televisión pública e instalar el beneficio de la duda y la impunidad, tanto como en mi caso, como para el de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros de igual gravedad”, expresó a través de Twitter.

“Con respecto al reportaje en exclusivo que emitió el canal público TVN y que dio voz a mi victimario, que fue arduamente investigado y condenado y que no mostró ningún resquemor al dispararme ni disculpas por los graves hechos, me parece totalmente repudiable e inaceptable. Porque, además de revictimizarme, mintió públicamente sobre las violaciones a mis derechos humanos y justos días antes de conocer la sentencia de los Tribunales de Justicia. Esto es dar cabida a instalar la duda y la impunidad para todos estos casos. No podemos relativizar una agresión estatal de tal magnitud”, añadió la parlamentaria.

En esa línea, agregó que: “Porque la realidad es que el agresor va a estar solo 12 años en la cárcel, pero yo voy a tener que vivir toda la vida con secuelas físicas, psicológica, sin olfato, sin gusto y sin mis ojos”.

“Por esto, hago un llamado al CNTV y al directorio de TVN a replantear su línea editorial y a rectificar, para que nunca más se le dé cabida a victimizar a los victimarios, tanto en mi caso como para todos los de violaciones a los DD.HH.”, concluyó.

