Colectivo de vendedores ambulantes desafía el Just do it de Nike

La cooperativa Top Manta, del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona lanzó la campaña promocional de sus zapatillas marca Ande Dem, de diseño africano.

Ande dem significa “caminar conjunto” en la lengua Wolof de Senegal.

El trabajo surge tras cinco años de existencia del Sindicato Mantero y tres de Top Manta la ciudad de Barcelona, organizaciones que han constituido una cooperativa.

Top Manta es una apropiación de la nominación con que son llamados los vendedores ambulantes en España, trabajo desempeñado por muchas personas que por no contar con papeles de trabajo, salen a vender productos en la calle, sufriendo así un constante acoso policial.

El calzado deportivo Top Manta es fabricado en pequeñas empresas integradas principalmente por personas racializadas, localizadas en las ciudades de Valencia (España) y Porto (Portugal) con pautas de cuidado del medio ambiente, siendo las deportivas veganas.

El diseño africano, al igual como el de otras culturas del sur del mundo, es habitualmente objeto de lo que se llama saqueo cultural, que es cuando grandes marcas copian sus dibujos, combinaciones de colores o diseños mismos para lanzar nuevas tendencias en ropa.

Las zapatillas son vendidas tanto en la tienda que tiene Top Manta en la ciudad de Barcelona o a través de su portal web.

LANZAMIENTO CON PUBLICIDAD

En el lanzamiento de la promoción, el Sindicato de Manteros comentó que se trata de “un canto a un nuevo caminar; desde la colectividad, el respeto por todas las vidas y el antirracismo como bandera. Una crítica al camino sin sentido con el que crecimos, a la meritocracia fake, al “si quieres puedes, todo depende de ti, just do it!”.

Justamente la publicidad está hecha a partir de la consigna individualizante de las zapatillas Nike, la que es discutida por la cooperativa Top Manta. Al Just do it (Sólo hazlo) del gigante de las zapatillas, la cooperativa propone que “It’s not about just doing it, it’s about doing it right” (porque no se trata de sólo de hacer las cosas, sino de hacerlas bien).

En el video promocional de la campaña lo explican: “No vinimos sólo en busca de una vida digna para nosotros y para los nuestros. Vinimos para cambiar las reglas del juego. A hacerlas más justas para todos. Porque no solamente se trata de hacerlo, sino de hacerlo bien”.

El Ciudadano