Colegio de profesores y profesoras rechaza categóricamente amenazas en Liceo de Quinta Normal y llama a investigar a fondo para sancionar

de Quinta Normal suspendió clases presenciales ante amenaza de masacre escolar

El registro que tiene como protagonista a Anonymous anuncia que el próximo lunes 4 de abril se realizará una “Masacre Escolar” en dicho recinto: “Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse y menos correr. Tus pies no se salvaran a un ametrallamiento y también seremos gentiles y no sentirán dolor. No tengan miedo, solo queremos divertirnos. También le daremos pista sobre quienes somos pero primero tendrán que matarme, pero yo ya estaré a gusto, después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mi…», expresó una voz desconocida en el video publicado.

«No se crean inmortales, sabemos todos sus nombres y rasgos faciales. todo aquel que se interponga en nuestro camino morirá. No somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia», continuó diciendo «Espero estén preparados para una masacre escolar”.

La Brigada de Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) inició una investigación para identificar a los autores. La orden de investigar fue emitida desde la Fiscalía Centro Norte, «con la finalidad de realizar diligencias tendientes a identificar a los autores de dicha amenaza».

Frente a estos hechos, el Colegio de profesores y profesoras manifestó el día de ayer: «Rechazamos categóricamente las amenazas que está sufriendo un establecimiento educacional de la comuna de Quinta Normal”.

«Es completamente inaceptable que situaciones de este tipo se produzcan y por tanto se requiere con urgencia la inmediata intervención del Gobierno», planteó Carlos Díaz Marchant, presidente del magisterio, ante amenazas en el Liceo Benjamín Franklin de la capital.