Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados debatirá en particular proyecto de reforma de pensiones el próximo martes

El próximo martes, se debatirá en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma de pensiones.

El diputado y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), confirmó que este martes se discutirá en la reforma de pensiones en la comisión.

“No hay ninguna excusa para seguir prolongando ni dilatando una discusión que fue presentada a través de esta reforma hace muchos meses. Por eso que queremos hacer un llamado a todos los partidos políticos a que nos pongamos de acuerdo en sacar adelante una reforma”, comentó Santana, citado por ADN.

El pasado viernes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvieron una reunión con los diputados que conforman dicha comisión.

Uno de los puntos donde hubo desencuentros entre el oficialismo y la oposición es sobre el destino de la cotización adicional del 6%.

En la propuesta que se presentó en la Comisión, el Gobierno indicó que un 4% de la cotización extra vaya a un seguro social, que sería administrado por un ente estatal creado para esos fines, y el 2% restante iría a cuentas personales.

En su segunda Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric exigió al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

Indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

«Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más», recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos «pero todo Chile sabe que no es suficiente».

«Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones, el gobierno, está disponible para saber cuáles son las mejores herramientas, lo importante es la gente no es nosotros, nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta material», concluyó.

