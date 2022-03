Comité de Ética de la CC sancionó a Rodrigo Vade y ordenó que devolviera el 100% de su dieta desde su renuncia

El Comité de Ética de la Convención Constitucional acordó, por unanimidad, sancionar al convencional Rodrigo Rojas Vade y ordenó que devolviera el 100% de su dieta desde que presentó su renuncia.

La medida del Comité se da por una denuncia ingresada por el convencional Eduardo Cretton (UDI), quien argumentó que Rojas Vade infringió el reglamento de ética del órgano constituyente.

«Se le ha impuesto la medida disciplinaria de devolución al Estado de su dieta, por 10 días del mes de septiembre de 2021, así como por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, y enero y febrero de 2022», expresa el comité en su resolución.

El constituyente Cretton aseveró que la sanción «fue aceptada por Rojas Vade, así que esperamos que cumpla su palabra y restituya hasta el último peso».

Cabe recordar, que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el lunes el proyecto de ley que permite la renuncia de convencionales por «hechos graves» que afecten su desempeño.

El proyecto, aprobado por 113 diputados; modifica el artículo 134 de la Constitución estableciendo que “los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”, cita La Tercera.

Anteriormente, el pleno del Senado -el 2 de marzo- había visado la medida con 31 votos a favor.

Caso Rojas Vade

En septiembre del año pasado, Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional, sin embargo – en ese momento – al no existir un mecanismo para que ello ocurriera, no se concretó su renuncia, por lo que continuó recibiendo su sueldo.

«No trabajaré en la Convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores los reconocen y asumen las consecuencias», indicó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

«Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud», explicó.

Después de su «renuncia», Vade anunció hace una semana que retomaría sus funciones a finales de febrero.

El convencional del D-13 permanecía inactivo desde principios de septiembre de 2021, cuando confesó haber mentido sobre tener el cáncer linfático que le ayudó a promocionar su candidatura.

“Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer (…). Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención (…) “Es el peor error que cometí en mi vida”, reconoció Rojas Vade, el 4 de septiembre quien el día después anunció que renunciaba a la vicepresidencia adjunta del órgano.

Luego de la confesión, la Convención debió enfrentarse a un problema político sin precedentes y se abrió un debate sobre su salida y reemplazo, ya que en la Constitución se señala que los convencionales se rigen por las mismas normas que los parlamentarios pero este no contempla la sustitución en caso de un independiente electo en lista no partidaria.