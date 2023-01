Comunidad mapuche realizó limpieza del río Chol Chol y habilitó playa para un público que respete

Antes de finalizar el año, la comunidad realizó una serie de trabajos de limpieza en el sector Hualacura de la comuna de Nueva Imperial, en el borde del río Chol Chol.

Ver registro de algunas de las imágenes de la comunidad Ñancupil

La comunidad Ñancupil de Hualacura realizó un trabajo de limpieza de la playita de su lof y también puso unos bloques para que los vehículos no entren hasta el mismo río como ha venido sucediendo.

“Todo el que desee visitar nuestra playita está más que BIENVENIDO pero se COMPORTA. Nosotros no vamos aceptar que gente de afuera venga a ensuciar y contaminar nuestro río”, señalaron desde la comunidad.

Sobre las imágenes que comparten, señalan: “Por las fotos se podrán dar cuenta el comportamiento que tienen las personas que nos visitan. Y si tenemos que ir en masa a defenderla lo haremos. NO SE ACEPTAN BASURAS. NO SE ACEPTAN PERSONAS QUE UTILICEN DROGAS. Lo que trae en su bolso, mochila etc. Vuelve con usted de la misma forma”.

Finalizaron con el siguiente mensaje: “Por favor, le pedimos que nos ayude a mantener un entorno limpio para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de su playita”.

Correo de la comunidad: [email protected]

Facebook: Comunidad Ñancupil de Hualacura