Comunidades de la Araucanía señalan que militarización por estado de excepción atenta contra el acto soberano de este 04 de septiembre

Por su parte, el werkén del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, señaló que “Las amenazas reiteradas del Jefe de la Defensa General, Edward Slater, violenta y deslegitima el acto soberano del plebiscito del 4 de septiembre”

En la misiva dirigida al SERVEL, los dirigentes señalaron que: “Es la primera vez en la historia de la Araucanía que se realiza un acto del ejercicio soberano y nuestro territorio Mapuche se encuentra militarizado. Situación similar sólo ocurría en la era de la dictadura militar del general Pinochet”.

También indicaron que, a raíz de la presencia militar en los territorios, numerosos integrantes de comunidades Mapuche, no concurrirán al acto soberano del Plebiscito, aunque tuvieran la intención de participar, razón por la que solicitaron al presidente del Servel no aplicar sanciones.

A continuación se comparte carta ingresada al SERVEL y enseguida, declaración de Aucaán Huilcamán.

ANDRES TAGLE

Presidente del Consejo Directivo Servicio Electoral SERVEL

Presente

———————————————————————–/

De nuestra mayor consideración.

Los abajo firmantes, todos dirigentes Mapuche, nos dirigimos respetuosamente a usted, para presentar un conjunto de situaciones que se originarán en el contexto del Plebiscito del día 04 de septiembre 2022, con las comunidades del Pueblo Mapuche, a raíz de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional, en el Wallmapuche o Macrozona Sur, siendo ésta una militarización similar de la era de la dictadura militar del general Pinochet.

El Estado de Excepción Constitucional y el desplazamiento de los militares, genera un contexto temerario con las Comunidades y trae a la memoria colectiva los hechos del pasado en la denominada “Pacificación de la Araucanía”, en donde se cometió el crimen de genocidio con las comunidades Mapuche, así como el desplazamiento forzado de indeterminadas. Este hecho de extrema gravedad y sus consecuencias se ha trasmitido de manera intergeneracional y está plenamente vigente en la memoria colectiva del Pueblo Mapuche y constituye una de las causas del conflicto en la relación con el Estado Chileno y sus instituciones, teniendo en cuenta que las instituciones Estatales Chilenas, se impusieron por la fuerza y la violencia en contra de las comunidades Mapuche.

Además, de lo anterior, las comunidades Mapuche hemos sido objeto de allanamientos masivos de manera reiteradas por varias décadas a raíz de la restitución territorial que legítimamente nos pertenece y en numerosos casos por la presencia de los elementos policiales y militares, en donde se ha comprometido la vida de las personas Mapuche que todo conocemos.

La presencia militar en nuestro territorio Mapuche antes y durante el Plebiscito, lo hemos tomado y asumido como un acto contrario a la convivencia pacífica, un acto inamistoso y contrario a la Paz, lo que representa una amenaza inminente y una presión de la fuerza militar a la hora de concurrir a ejercer el acto soberano para el día 04 de septiembre 2022.

Señor Director, es la primera vez en la historia de la Araucanía que se realiza un acto del ejercicio soberano y nuestro territorio Mapuche se encuentra militarizado. Situación similar solo ocurría en la era de la dictadura militar del general Pinochet.

La presencia masiva de la militarización en nuestro territorio Mapuche y su reforzamiento que ha anunciado la Ministra del interior Iskia Siches, genera un contexto temerario y anula el acto soberano del Plebiscito, lo que carece de toda legitimidad en los resultados, sea a favor del Apruebo o Rechazo.

A raíz del temor histórico e intergeneracional que persiste de parte de los Mapuche sobre la presencia militar en nuestro Territorio, comunicamos que, numerosas Comunidades Mapuche, no concurrirán al acto soberano del Plebiscito, aunque tuvieran la intención de participar.

Por tanto,

Pedimos, en su calidad de Presidente del Servel, a que no aplique la correspondiente sanción a las personas Mapuche que no concurran al acto plebiscitario por las razones expuestas. Por lo mismo,toda persona de origen Mapuche deben quedar exentos de las sanciones correspondientes, de lo contrario aumentará el conflicto en la relación entre el Estado Chileno y sus instituciones con el Pueblo Mapuche. Dicha petición tiene por objeto establecer la Paz y no aumentar el conflicto histórico no resuelto.

Atentamente.

SALVADOR PECHULEF

MAX REUCA

*****************************************************************

Aucán Huilcamán: “Las amenazas reiteradas del Jefe de la Defensa General Edward Slater, violenta y deslegitima el acto soberano del plebiscito del 4 de septiembre”

Fuente: Temuco Televisión

1.- Las recientes declaraciones del jefe de la Defensa General Edward Slater, constituye una abierta amenaza a la ciudadania y a las Comunidades Mapuche que estan bajo el “Estado de Excepción Constitucional”,

2.- Las declaraciones del general militar son propias de la doctrina de la dictadura militar del General Augusto Pinochet y ratifica de manera plena, el crimen de genocidio cometido por el Ejercito en contra del Pueblo Mapuche en el contexto de la Denominada Pacificacion de la Araucania y que permanece en completa impunidad.

3.- Sus amenazas, con toda seguridad tendrán como consecuencias la baja participación de las comunidades Mapuche en el Plebiscito que han sido afectadas por el Estado de Excepción Constitucional y los allanamientos reiterados.

4..- Por tanto, la ausencia Mapuche en el Plebiscito a raiz de las amenazas de parte del General. Conduce a que el Servel, debe reconsiderar las eventuales sanciones prevista alrededor del Plebiscito con personas de Origen Mapuche.

5.- Exigimos a la Ministra de Defensa Maya Fernández a que aclarare, si comparte o no estas insolitas amenazas del general.

Aucan Huilcaman