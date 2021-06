Con imagen de Allende y Neruda pacto del candidato Pedro Castillo espera resultado de elecciones en Perú

'porque aunque no lo sepas,

eso yo sí lo sé:

yo sé hacia dónde vamos,

y es ésta la palabra:

no sufras

porque ganaremos,

ganaremos nosotros,

los más sencillos,

ganaremos,

aunque tú no lo creas,

ganaremos.'

Pablo Neruda. pic.twitter.com/dJTM7tcO9u