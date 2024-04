Conciertos Candlelight llegan a Santiago: Cibernautas advierten que podría tratarse de una nueva forma de estafa

A mediados del año 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, el formato de conciertos denominado «Candlelight» apareció en la escena cultural y de entretenimiento mexicana, ofreciendo una experiencia de música clásica en directo, a la luz de velas, y en una locación única y secreta en la ciudad capital de esa nación.

Sin embargo, un investigación realizada por el Diario de México, reveló que estos exclusivos eventos podrían no ser más que una estafa a nivel global.

La empresa detrás de Candlelight es Fever, una agencia española que a través de su aplicación “te ayuda a descubrir qué hacer en tu ciudad, dónde ir y qué visitar.

«Fever es la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento a nivel mundial. Inició operaciones en 2015, inspirando a más de 40 millones de personas cada mes a descubrir las mejores experiencias en sus ciudades. Mediante el uso de su tecnología, Fever trabaja junto a organizadores, promotores y marcas para crear experiencias únicas y originales», destaca la descripción publicada por la propia compañía.

Si bien se trata de una empresa con verificación en redes sociales y miles de comentarios de usuarios de todo el mundo, de acuerdo al reportaje, se habrían registrado reclamos pro parte de aquellos que compraron los boletos.

Según el articulo, el mecanismo empleado por la empresa para hacer la promoción de los conciertos abarcó una enorme pauta publicitaria en Facebook e Instagram, a través de tres cuentas (CDMX Secreta, Candlelight y Fever) , en las cual se promovía “el fenómeno musical que es todo un éxito en ciudades como París y Nueva York”.

Sin embargo, el grueso del gremio artístico y cultural en dichas ciudades no conocía ni había escuchado sobre este espectáculo.

Según consignaron varios medios mexicanos, muchos de los concierto no se realizaron o se cancelaron sin previo aviso, dejando al comprador sin posibilidad de obtener algún reembolso.

«Durante la primera etapa que anunciaba los conciertos Candlelight Concerts by Fever, usuarios denunciaron que las fechas de los eventos se aplazaban o cancelaban de forma recurrente, lo cual generó desconfianza», señaló el portal Chilango.com

En el caso de los que sí llegaron a realizarse, habrían distado de ser lo que se prometió.

De acuerdo con el reportaje de Pablo Luna publicado en el Diario de México, los eventos anunciados por Candlelight Concerts by Fever que sí se realizaron tenían condiciones muy distintas a las presentadas en la publicidad. Por ello varios usuarios comenzaron a dudar de la capacidad de organización y ejecución de los eventos.

Por ejemplo, los espacios no tenían la acústica óptima, la escenografía era muy precaria, las velas que prometían una experiencia única resultaban ser lámparas led y la experiencia de los músicos dejaba mucho que desear respecto a las expectativas de la publicidad.

El descontento de las personas que adquirieron sus boletos y se sintieron defraudados fue tal, que incluso crearon un grupo de Facebook llamado Fraude Candlelight Concerts CDMX, a través del cual expresaron sus dudas, inconformidades y quejas acerca de estos conciertos a la luz de las velas.

Sin embargo, también se dio el caso de usuarios que compartieron fotos de los escenarios el día del evento para asegurar a los miembros del grupo que los conciertos eran reales y se llevaron a cabo en tiempo y forma.

“Mi evento es hoy y sí será”. “Aquí está la prueba, hoy domingo a las 18:00”, “Amigos ayer fue la fecha de mi concierto y sí se realizó”, “Yo fui al Monte de Piedad el domingo a las 10 y sí se llevó a cabo. Afuera no hay ningún anuncio ni señalamiento tuvimos que tocar la puerta. Si abren 30 min antes, suerte a todos!”, son algunos de los comentarios de los usuarios que lograron disfrutar del espectáculo.

Empresa Fever aclara polémica

Tras las publicaciones en medios mexicanos, desde Fever empelaron su derecho a réplica y señalaron que la empresa cuenta con el respaldo de importantes inversores institucionales, incluidos Rakuten Capital (inversores de Pinterest y Lyft, entre otros), Accel (inversores en empresas tecnológicas como Facebook, Slack y Spotify), Fidelity y Atresmedia (productores de programas de televisión de éxito como Money Heist ).

Asimismo destacaron que un equipo de más de 400 personas, con oficinas en Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Londres, París, Madrid y Barcelona trabaja para acercar las mejores experiencias de entretenimiento y culturales de su ciudad.

Santiago Santamaría Soler, líder de comunicación y relaciones públicas de la empresa Fever, aclaró a Chilango.com que parte fundamental de las experiencias del formato Candelight es ofrecer espectáculos en lugares fuera de lo común, que hagan aún más interesante toda la vivencia.

«Es por ello que nuestros venues no tienen ningún tipo de señalamiento especial, pues sólo los rentamos para nuestros eventos. Sin embargo, al momento de comprar boletos y en nuestra página, los lugares vienen perfectamente señalados y ubicados. De la misma manera, señalamos la logística para llegar a cada concierto y los horarios», dijo.

En su portal, Fever resalta que han presentado los conciertos Candlelight en más de 100 ciudades de todo el mundo, con una asistencia superior a 3 millones de personas.

Desde Chilango.com señalaron que tras leer las quejas de los usuarios y consultar a los organizadores «se puede saber que todo se debió a una campaña de comunicación apresurada y confiada en el cambio del semáforo naranja al amarillo (en medio de la pandemia de Covid-19), lo que produjo los innumerables casos de inconformidad entre los usuarios interesados en dichos conciertos».

«La aseveración del reportero Pablo Luna es completamente falsa. Cuando Pablo redactó el artículo, aún no habían sucedido conciertos en la Ciudad de México pues la CDMX se encontraba en semáforo rojo o amarillo, así que en ese momento aún no se permitían eventos públicos o conciertos de este tipo. No se puede asegurar algo sobre una experiencia que no llegó a acudir», destacaron.

Candlelight en Santiago

Recientemente a través de portales y redes sociales se han venido promocionando una serie de conciertos de Candlelight en Santiago entre los que figuran: Lo Mejor de Hans Zimmer (16 de abril); Tributo a Taylor Swift (17 de abril); Coldplay vs. Imagine Dragons (22 de abril); Tributo a Queen (23 de abril); Tributo a Coldplay (09 de mayo); Las Cuatro Estaciones de Vivaldi (19 de mayo); Tributo a Los Beatles (27 de mayo); Lo Mejor de Bad Bunny (28 de mayo) y nuevamente Tributo a Queen (17 de junio).

Según el portal de Fever, los conciertos se realizarán en tanto el Centro de Extensión Instituto Nacional (CEINA), como en los espacios del Palacio Círculo Español. El costo de las entradas es desde los 24.000 y 26.000 pesos.

De acuerdo con la página Santiagosecreto.com los rimeros tributos que aterrizaron en la ciudad, hicieron brillar el Centro Cultural Matucana 100 y «fueron un absoluto éxito, agotándose los boletos rápidamente».

Sin embargo, en redes sociales, los cibernautas relatan haber recibido masivos anuncios publicitarios sobre estos eventos, por lo que decidieron compartir sus opiniones y reservas sobre los mismos,

