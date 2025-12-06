Confirman denuncia judicial por brutal matanza de pumas en Cochamó: madre fue encadenada y sus cachorros arrojados al río

La denuncia ciudadana que encendió las alarmas

La indignación estalló en redes sociales el 01 de diciembre de 2025, cuando la cuenta ciudadana Defendamos_Patagonia_ publicó un llamado urgente acompañado de un video estremecedor. En su publicación, señalaron: “Vecinos enviaron video denuncia sobre un caso espeluznante: encadenan a madre puma y luego van por sus cachorros… Además agrega que ‘luego los arrojan al río Puelo’”.

La denuncia, etiquetando al @sagchile y al @muni.cochamo, describió el hecho como una “Nueva y aberrante imagen” que confirmaba una “cruel e indiscriminada acción humana” en el sector Segundo Corral, Llanada Grande, de la comuna de Cochamó, exigiendo acción inmediata contra lo que calificaron como un crimen contra el patrimonio natural. La publicación, acompañada del hashtag #NoALaMatanzaDePumas, se viralizó rápidamente.

Ver video de la denuncia inicial:

Al día siguiente, 02 de diciembre, el conocido ilustrador y divulgador Alejandro Loika replicó íntegramente el llamado de Defendamos_Patagonia_ en sus propias redes sociales, amplificando el alcance del mensaje. Su publicación exigía: “El puma (Puma concolor) está catalogado como Vulnerable y su matanza está TERMINANTEMENTE PROHIBIDA por la Ley chilena. Esto no es solo un delito ambiental: es un crimen que atenta contra el patrimonio natural de todos los chilenos”. Esta acción reforzó la presión social sobre las autoridades, sumando una voz influyente al coro que pedía justicia.

Ver ilustración y publicación de Alejandro Loika:

La viralización del caso trascendió y generó una profunda reflexión pública. El narrador William Alegría compartió un análisis emotivo, señalando: “Lo ocurrido en Cochamó es una señal de alerta que Chile no puede seguir ignorando”. Alegría argumentó que el hecho “no es un detalle menor. Es el reflejo de una relación deteriorada con la naturaleza” e instó a la sociedad a no normalizar estas situaciones: “Chile no puede avanzar si sigue mirando hacia otro lado”.

Ver video de William Alegría

La respuesta institucional:

Frente a la creciente presión ciudadana, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Los Lagos reaccionó con celeridad. En un comunicado oficial publicado el 02 de diciembre a las 19:30 horas, informó que había interpuesto “una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la Brigada de Delitos Medioambientales (BIDEMA), por la presunta matanza de ejemplares de puma (Puma concolor) en el sector Segundo Corral, comuna de Cochamó, hecho del que tomó conocimiento a través de una denuncia ciudadana publicada en redes sociales”.

En dicho comunicado, el director regional del SAG, Francisco Briones, recordó con firmeza el marco legal quebrantado: “la caza, captura o eliminación de pumas está estrictamente prohibida por la Ley N°19.473 y su reglamento”. Añadió que “hechos de esta naturaleza podrían constituir el delito de maltrato animal, de acuerdo con la Ley N°20.380. Ambas conductas son graves y conllevan sanciones administrativas y penales”. Briones detalló que el SAG activó sus protocolos, coordinando con Carabineros y la municipalidad, e hizo un llamado a formalizar denuncias a través de canales oficiales para “actuar con celeridad y rigor técnico”.

La Seremi de Agricultura, Tania Salas, respaldó la acción del SAG y profundizó en el significado del hecho. Afirmó que la caza o maltrato del puma “no solo es un acto ilegal, sino un delito grave para el cual la Ley de Caza y el Código Penal contemplan sanciones claras” y agregó: “De comprobarse este hecho, como Ministerio de Agricultura lo repudiamos enérgicamente. Tanto el SAG como el Ministerio Público y la PDI ya están en conocimiento y evaluando los antecedentes. Nuestro compromiso es asegurar que estos delitos no queden impunes y reforzar el mensaje de que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.”

Salas subrayó además la relevancia ecológica de esta especie. “El puma no solo forma parte de nuestro patrimonio natural; cumple un rol esencial como regulador de los ecosistemas. Seguiremos impulsando acciones que fortalezcan la convivencia respetuosa entre las comunidades rurales y la fauna silvestre, especialmente en zonas donde estos encuentros son más frecuentes”.

Ministra del Medio Ambiente

Este 05 de diciembre de 2025, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunció públicamente a través de un video en sus redes sociales. Confirmando las acciones legales en curso, declaró: “En relación con el video sobre la captura y muerte de un puma en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, informamos que el Servicio Agrícola y Ganadero presentó una denuncia ante la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI y otra denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito”.

Ver video del Ministerio del Medio Ambiente



El Ministerio publicó en sus redes sociales “Como chilenos y chilenas debemos sentirnos orgullosos de nuestra riqueza natural y de nuestra fauna, y por eso debemos redoblar los esfuerzos para protegerla y condenar con fuerza cualquier acto de maltrato o caza ilegal”.

Esta declaración oficial cerró un ciclo de una semana en la que una denuncia ciudadana, viralizada y respaldada por referentes de la ciudadanía, logró catalizar una respuesta desde el SAG hasta el Ministerio del Medio Ambiente, dejando la investigación penal en manos del Ministerio Público y la BIDEMA de la PDI, sin embargo, se esperan sus resultados.

