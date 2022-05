Confirman que Loreto Aravena le pidió a Max Luksic conseguir reportaje que denunciaba a su amigo Nicolás López antes que fuera publicado

El Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta chileno Nicolás López a la pena única de cinco años y un día, de presidio mayor en su grado mínimo, tras ser hallado culpable de dos delitos de abuso sexual, cometidos entre 2015 y 2016.

Durante el extenso juicio, salieron a la luz varios testimonios y hechos, comolos que involucran a la actriz y amiga el director, Loreto Aravena, y el favor que le solicitó a su pareja, el mandamás de Canal 13, Max Luksic.

Según reveló el diario La Tercera, la actriz le habría pedido al director ejecutivo e hijo de Andrónico Luksic que se consiguiera el reportaje de la revista Sábado del diario El Mercurio que contenía las denuncias contra el realizador de “Qué pena tu vida”, antes que saliese publicado.

Sigue leyendo: Justicia condena al cineasta Nicolás López a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual

Durante el juicio, el fiscal le consultó si ella habló con López sobre lo que contenía la entrevista y si sabía su contenido, a lo que ésta reconoció que sí, para luego aceptar que le mandó un mensaje indicando que “si me llega el jueves, te la mando. Le pedí a Max que la consiga”.

De hecho, el citado medio publicó una parte de la declaración de Loreto Aravena ante el fiscal.

Fiscal: “Y usted ahí le pregunta a Nicolás López. ¿Te dejaron leer la entrevista? Eso es lo que usted le escribe. ¿No es cierto?”.

Loreto Aravena: “Sí”.

Fiscal: “Y un poquito más abajo, en la misma fecha, 26/6/2018, a las 22.31, usted le manda un mensaje al señor López. También está marcado con amarillo”.

Loreto Aravena: “Sí”.

Fiscal: “¿Lo puede reconocer?”.

Loreto Aravena: “Sí”.

Fiscal: “Aparece su teléfono y aparece eliminado. Y ahí le dice: ‘Si me llega el jueves, te la mando. Le pedí a Max que la consiga’. ¿Ese Max es el director ejecutivo de Canal 13?”.

Loreto Aravena: “Sí”.

Defensora de López

Cab recordar que recientemente La Tercera reveló los comentarios que hizo Loreto Aravena sobre Josefina Montané, en medio del juicio contra Nicolás López.

“La conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera otra vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu para ir mejorando”, dijo.

Según Aravena la actriz “siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”.